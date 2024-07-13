استيراد 900 ألف جهاز خلوي بالنصف الأول من العام

الوكيل الاخباري- بلغ إجمالي قيمة الأجهزة الخلوية المستوردة للسوق المحلية خلال النصف الأول من العام الحالي، 75 مليون دينار، مقارنة مع نحو 74 مليون دينار لنفس الفترة من العام الماضي.

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وبلغ إجمالي كمية الأجهزة الخلوية المستوردة 900 ألف جهاز في النصف الأول من 2024، مقارنة مع 729 ألف جهاز لنفس الفترة من العام الماضي 2023.



وقال رئيس جمعية الرؤيا لمستثمري الأجهزة الخلوية وإكسسواراتها أحمد علوش، في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن النصف الأول من العام الحالي شهد تفاوتاً كبيراً في أسعار الأجهزة الخلوية بين الأنواع المختلفة.



وأشار الى ارتفاع صادرات الهواتف الذكية في السوق العالمية خلال النصف الأول من العام الحالي، حيث سجلت الهند زيادة كبيرة في صادرات الهواتف المحمولة بنسبة 40.5 بالمئة بفضل مبادرات الحكومة، مثل برنامج الحوافز المرتبطة بالإنتاج، الذي جذب شركات تصنيع كبرى.



على الجانب الآخر، شهدت صادرات الهواتف المحمولة من الصين وفيتنام تراجعًا خلال نفس الفترة، حيث انخفضت صادرات الصين من 136.3 مليار دولار في السنة المالية 2023، إلى 132.5 مليار دولار في السنة المالية الحالية، بينما انخفضت صادرات فيتنام من 31.9 مليار دولار إلى 26.27 مليار دولار.