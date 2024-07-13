السبت 13-07-2024
الوكيل الاخباري
 

1052 طن خضار وفواكه وورقيات وردت للسوق المركزي في اربد

مستخدم بمعظم المطابخ.. "جهاز" مرتبط بأمراض خطيرة

اعلان صادر عن ادارة ترخيص السواقين والمركبات اعتبارا من الأحد-تفاصيل

ارتفاع حصيلة مجزرة الاحتلال في مواصي خان يونس إلى 71 شهيدا و289 إصابة

فيديو- لحظة اندلاع حريق ضخم في المدينة المنورة

التربية تنشر أسئلة امتحان التوجيهي اليوم

الأمن المصري يكشف ملابسات العثور على جثة سيدة في الجيزة

شهيدان في غارة إسرائيلية على جنوب لبنان

3810 ميجا واط أقصى حمل كهربائي مسجل أمس الجمعة

استيراد 900 ألف جهاز خلوي بالنصف الأول من العام

السبت، 13-07-2024 12:38 م

استيراد 900 ألف جهاز خلوي بالنصف الأول من العام

62c3f609e5ceb-750x422


الوكيل الاخباري-  بلغ إجمالي قيمة الأجهزة الخلوية المستوردة للسوق المحلية خلال النصف الأول من العام الحالي، 75 مليون دينار، مقارنة مع نحو 74 مليون دينار لنفس الفترة من العام الماضي.

اضافة اعلان


وبلغ إجمالي كمية الأجهزة الخلوية المستوردة 900 ألف جهاز في النصف الأول من 2024، مقارنة مع 729 ألف جهاز لنفس الفترة من العام الماضي 2023.


وقال رئيس جمعية الرؤيا لمستثمري الأجهزة الخلوية وإكسسواراتها أحمد علوش، في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن النصف الأول من العام الحالي شهد تفاوتاً كبيراً في أسعار الأجهزة الخلوية بين الأنواع المختلفة.


وأشار الى ارتفاع صادرات الهواتف الذكية في السوق العالمية خلال النصف الأول من العام الحالي، حيث سجلت الهند زيادة كبيرة في صادرات الهواتف المحمولة بنسبة 40.5 بالمئة بفضل مبادرات الحكومة، مثل برنامج الحوافز المرتبطة بالإنتاج، الذي جذب شركات تصنيع كبرى.


على الجانب الآخر، شهدت صادرات الهواتف المحمولة من الصين وفيتنام تراجعًا خلال نفس الفترة، حيث انخفضت صادرات الصين من 136.3 مليار دولار في السنة المالية 2023، إلى 132.5 مليار دولار في السنة المالية الحالية، بينما انخفضت صادرات فيتنام من 31.9 مليار دولار إلى 26.27 مليار دولار.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
620248212520839216237

اعلان صادر عن ادارة ترخيص السواقين والمركبات اعتبارا من الأحد-تفاصيل

1 (3)

التربية تنشر أسئلة امتحان التوجيهي اليوم

1720863534895

3810 ميجا واط أقصى حمل كهربائي مسجل أمس الجمعة

main_image669244d184930

الامن يكشف تفاصيل حادثة الاعتداء على احد محال الحلويات في عمان

tbl_articles_article_31978_984bb1e742-bb61-4b5f-8cda-0bba6aa4019f

كيف تسببت حشرة بوفاة فتاة أردنية ؟

٧٧

إصدار تعليمات تنظيم تطبيق قانون الطاقة المتجددة قبل نهاية الشهر