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الخميس، 20-10-2022 11:42 ص

اسكان مشروع الغباوي بلا كهرباء ولا ماء وبلدية الزرقاء غائبة

ارض-الغباوي


الوكيل الإخباري - شكا سكان منطقة مشروع الغباوي الذي جاء بمكرمة ملكية لموظفي رئاسة الوزراء ووزارة المالية ومديرياتها ودائرة الأراضي وهم قرابة 70 عائلة، من عدم توفير الخدمات الأساسية لهم من كهرباء وماء وصرف صحي، بالرغم من حصولهم على تراخيص واذن اشغال من البلدية.

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وقال مواطنون من المنطقة لـ "الوكيل الإخباري" إنه عندما حصلوا على إذن الاشغال كانت أراضيهم داخل التنظيم، وبعد أن راجعوا تبيّن أنه تم اخراج أراضيهم من التنظيم.


واكدوا انهم راجعوا وناشدوا بلدية الزرقاء ووزارة الإدارة المحلية عدة مرات، ولم يتلقون إلا الوعود.


ونوهوا إلى أن بلدية الزرقاء أصدرت كتاباً بتاريخ 22/9/2022 موقع من قبل مديرة دائرة التنظيم والتخطيط بالبلدية اعتبرت فيه ارض الصحفيين ومشروع اسكان المالية ودائرة الأراضي والمساحة خارج التنظيم ، فيما اعتبرت بنفس الكتاب أن مشروع موظفي رئاسة الوزراء هو داخل التنظيم رغم أن كل المشاريع جاءت بمكرمة ملكية وهي في حوض واحد، حتى جامعة الزرقاء الخاصة الداخلة في تنظيم البلدية تقع في نفس الحوض.


وطالبوا بإنصافهم وتقديم الخدمات لهم والتخفيف من معاناتهم التي يمرون بها كل يوم، موضحين أنه إذا كان من الصعوبة أن تعاد الأراضي للتنظيم أن يتم إيصال الكهرباء من حساب فلس الريف على الأقل.


"موقع الوكيل الاخباري" حاول التواصل مع رئيس البلدية عماد المومني لبيان تفاصيل القضية دون أي استجابة.


وما زال سكان المنطقة ينتظرون قرارا ينصفهم ويخلصهم من معاناتهم كل يوم.


 




 

 


 

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