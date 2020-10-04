الأحد 04-10-2020
الوكيل الاخباري

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الأحد، 04-10-2020 01:54 م

اسماء المناطق المعزولة في عين الباشا

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الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - قرّرت لجنة استدامة سلاسل العمل والإنتاج والتوريد، امس السبت، عزل منطقة عين الباشا عن باقي مناطق محافظة البلقاء، وفرض حظر تجوّل شامل فيها، اعتباراً من الساعة السادسة من صباح الاثنين، ولمدّة أسبوع، وذلك نظراً لسوء الحالة الوبائيّة فيها.
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ووفق رئيس بلدية عين الباشا جمال الواكد ان المناطق التي يسري عليها قرار الحظر الشامل في لواء عين الباشا : 

ابتداء من الشارع أمام مستشفى الأمير حسين الى شارع عبدالكريم الفاعوري ، ومن ثم الشارع المؤدي الى السلط ، وحتى دوار الجسر المتجه الى صافوط ، وحتى بداية صافوط.


 




 

 


 

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