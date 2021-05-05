اسواق عجلون وكفرنجة تشهد انتعاشا تجاريا

الوكيل الاخباري- شهدت اسواق مدينتي عجلون وكفرنجة انتعاشا كبيرا في الحركة الشرائية من قبل المواطنين، وخصوصا في الأسبوعين الأخيرين من الشهر الفضيل لشراء مستلزمات العيد وسط التزام بالإجراءات الصحية والوقائية.

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وتسببت الحركة الشرائية بازدحامات وسط المدن، مما استدعى تكثيف الدوريات من قبل رجال السير لضبط العملية المرورية.



وقال عدد من اصحاب محلات الألبسة إن الحركة الشرائية بدأت تنشط في العشر الأواخر من الشهر الفضيل، مشيرين إلى الحرص على تطبيق إجراءات السلامة العامة والتعليمات الصادرة عن الجهات المعنية حفاظا على سلامة الجميع.



وأشار عدد من المواطنين إلى أن الاسواق التجارية في المدينة تشهد حركة تجارية نشطة منذ أيام لشراء احتياجات العيد، وخصوصا الملابس ما تسبب باختناقات مرورية في شوارع المدينة.



واكد محافظ عجلون رئيس لجنة الصحة والسلامة العامة سلمان النجادا أن التنسيق جار مع الدوائر الرسمية والجهات المعنية في المحافظة لتكثيف الاستعدادات لاستقبال العيد السعيد، وتنفيذ الخطط للتسهيل على المواطنين وتنظيم الحركة المرورية والتخفيف من الازدحامات.



وأكد أهمية تكثيف الجولات الرقابية الميدانية من قبل لجان الصحة والسلامة العامة لضبط المخالفين لشروط الصحة العامة.



واشار رئيس لجنة البلدية متصرف كفرنجة الدكتور زياد القطارنة إلى أن هناك حملات رقابية مكثفة وجولات على سوق الحسبة ووسط المدينة لمنع التجاوزات والحد من المخالفات، داعيا المواطنين للتعاون مع الجهات المعنية كافة للحد من انتشار فيروس كورونا.



ودعا مدير الشؤون الصحية في المحافظة الدكتور تيسير عناب المواطنين إلى الالتزام بالتباعد الجسدي في الأسواق وارتداء الكمامات والقفازات واستخدام المعقمات للحد من انتشار الفيروس.