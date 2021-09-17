الجمعة 17-09-2021
الوكيل الاخباري

الأمراض والإصابات المرتبطة بالعمل تتسبب في وفاة مليوني شخص سنويا

أمير قطر وولي عهد السعودية والشيخ طحنون بن زايد في لقاء ودي على البحر الأحمر

موعد الانتخابات المحلية الفلسطينية في كانون الأول المقبل

الجامعة العربية تدعو القادة الصوماليين إلى إعلاء مصلحة البلاد والتمسك بالحوار

اختتام برنامج القائد الشبابي بالمستوى المتقدم

وزير السياحة يشارك بالملتقى الدولي لمؤسسات وهيئات السياحة في العالم

افتتاح ملتقى الفن والجمال الثالث بالعقبة

إطالة فترة مكوث السائح مطلب أساسي في مادبا

12 ألفا و479 إصابة كورونا نشطة في الأردن

تعديل رواتب وعلاوات موظفين في الجامعات الحكومية يدخل حيز التنفيذ

الجمعة، 17-09-2021 05:50 م

اشتباك مسلح بين مطلوب خطير وقوة أمنية

820212164931883009373


الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الامن العام أن قوة أمنية قامت اليوم بتحديد مكان شخص مطلوب ومصنف بالخطير والمسلح وبحقه 90 طلبا امنيا في قضايا الاتجار وترويج المواد المخدرة وترويع وتهديد المواطنين ، والشروع بالقتل في منطقة الخالدية في محافظة المفرق .

اضافة اعلان


واضاف الناطق الاعلامي ان المطلوب بادر القوة باطلاق عيارات نارية باتجاههم حيث جرى التعامل معه وفق قواعد الاشتباك وتمت السيطرة عليه وتبين تعرضه للاصابة وجرى اسعافه من قبل القوة الأمنية على الفور للمستشفى لتلقي العلاج .

وأكد الناطق الإعلامي انه ضبط بحوزته السلاح الناري المستخدم وكمية من المواد المخدرة ، وان هذا الشخص المطلوب من مكرري قضايا الشروع بالقتل والاتجار وترويج المواد المخدرة ومقاومة واطلاق العيارات النارية باتجاه المواطنين ورجال الامن العام  .

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
1

اختتام برنامج القائد الشبابي بالمستوى المتقدم

22

وزير السياحة يشارك بالملتقى الدولي لمؤسسات وهيئات السياحة في العالم

العقبة

افتتاح ملتقى الفن والجمال الثالث بالعقبة

9

إطالة فترة مكوث السائح مطلب أساسي في مادبا

الصحة

12 ألفا و479 إصابة كورونا نشطة في الأردن

9202112154124126883437

تعديل رواتب وعلاوات موظفين في الجامعات الحكومية يدخل حيز التنفيذ

أخبار متعلقة
الامن

الأمن العام يوجه نصائح للحد من مخاطر مواقع التواصل الاجتماعي

820212895715498947558 (1)

أحداث ساخنة شغلت الأردنيين خلال الـ24 ساعة الماضية

الامن

الامن العام : مقطع سقوط شخص من مقطع صخري قديم وصور في دولة اسيوية

f

الحواتمة يلتقي رئيس وأعضاء لجنة المرأة وشؤون الأسرة النيابية

سجن

إلقاء القبض على مطلوبين اثنين في الزرقاء

الأمن العام

الامن العام : حددنا هوية مهدد الطبيب والذي قام بتسليم نفسه