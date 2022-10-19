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الأربعاء، 19-10-2022 10:00 ص

اشتباك مسلح مع تجار مخدرات وإصابة مطلوب

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الوكيل الإخباري - واصلت إدارة مكافحة المخدرات جهودها الأمنية والتحقيقية، وعملياتها النوعية لملاحقة تجار المخدرات ومروجيها، حيث أحبطت عملية لتسليم المخدرات وألقت القبض على تاجرين تورطا بها بعد تطبيق قواعد الأشتباك.اضافة اعلان


وقال الناطق الاعلامي باسم مديرية الأمن العام إنّ معلومات وردت لادارة مكافحة المخدرات عن قيام شخصين من المشتبه بهما بقضايا الاتجار وترويج المواد المخدرة، بنقل كمية من المواد المخدرة من احدى محافظات الشمال باتجاه العاصمة من أجل بيعها هناك.

وأضاف الناطق الاعلامي انه جرت على الفور متابعة المعلومات وتحديد مكان التسليم في احدى مناطق شرق العاصمة ووضعت عدة نقاط مراقبة في محيط المكان فجر اليوم الأربعاء، ليتم فور وصولهما ومحاولة القبض عليهما قيام احدهما باطلاق عيارات نارية باتجاه القوة والفرار من المكان، حيث جرى القاء القبض على الشخص الاول فيما جرت مطاردة الآخر وتطبيق قواعد الاشتباك معه.

وأكّد أنّ القوة الامنية تمكنت من السيطرة وإلقاء القبض عليه وتبينت إصابته بعيار ناري بمنطقة الفخذ وأُسعف للمستشفى للعلاج فيما جرى ضبط كيلو غرام وربع من مادة الكريستال المخدرة داخل المركبة إضافة إلى السلاح الناري المستخدم .

 




 

 


 

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