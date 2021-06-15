اشتراط تلقي جرعة واحدة من اللقاح لدخول البترا من الشهر المقبل

الوكيل الإخباري - أعلن رئيس مفوضي سلطة إقليم البترا سليمان الفرجات، عن تعليمات سيتم تطبيقها للسماح للزوار بالدخول إلى المدينة الوردية اعتبارا من مطلع تموز/يوليو المقبل.

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وقال الفرجات الثلاثاء، إنه يشترط حصول الزائر على جرعة واحدة على الأقل من المطعوم المضاد لفيروس كورونا، للسماح له بدخول المدينة الوردية ابتداء من الأول من الشهر المقبل.



وأشار إلى أن هذه الإجراءات التي سيتم اتخاذها للسماح بالدخول الى البترا، تأتي تماشياً مع قرارات الحكومة نحو جعل منطقة المثلث الذهبي منطقة آمنة صحياً وخالية من فيروس كورونا.