الثلاثاء 15-06-2021
الوكيل الاخباري

نقيب المطاعم لـ الوكيل : الإجراءات الصارمة تحد من الإقبال على الأراجيل - صور

اعتداءات على خط المياه الرئيسي الناقل للواء الشونة.. وفرق الرقابة تتدخل.. صور

القدس .. 'مسيرة الأعلام' خلال ساعات والاحتلال يدفع بتعزيزات عسكرية

اشتراط تلقي جرعة واحدة من اللقاح لدخول البترا من الشهر المقبل

إصدار 145 ألف شهادة عدم محكومية إلكترونيا

الزرقاء: ضبط ثلاثيني مصاب بكورونا لم يلتزم بالحجر المنزلي

الملك يوجه ببرنامج اقتصادي واضح المعالم خلال أسابيع

الصحة لـ الوكيل : البرنامج الوطني لتطعيم الأطفال قريبا

الأوبئة: فحوصات كورونا الإيجابية وصلت الأسبوع الخامس أقل من 2%

'ترخيص السواقين' تذكّر بمواقع الترخيص المتنقل 'بنوصلك'

الثلاثاء، 15-06-2021 01:56 م

اشتراط تلقي جرعة واحدة من اللقاح لدخول البترا من الشهر المقبل

بترا 2


الوكيل الإخباري - أعلن رئيس مفوضي سلطة إقليم البترا سليمان الفرجات، عن تعليمات سيتم تطبيقها للسماح للزوار بالدخول إلى المدينة الوردية اعتبارا من مطلع تموز/يوليو المقبل.

اضافة اعلان


وقال الفرجات الثلاثاء، إنه يشترط حصول الزائر على جرعة واحدة على الأقل من المطعوم المضاد لفيروس كورونا، للسماح له بدخول المدينة الوردية ابتداء من الأول من الشهر المقبل.


وأشار إلى أن هذه الإجراءات التي سيتم اتخاذها للسماح بالدخول الى البترا، تأتي تماشياً مع قرارات الحكومة نحو جعل منطقة المثلث الذهبي منطقة آمنة صحياً وخالية من فيروس كورونا.


 




 

 


 

إقرأ ايضا
ج4

صور - نقيب المطاعم لـ الوكيل : الإجراءات الصارمة تحد من الإقبال على الأراجيل

5b8c4c3a-1223-43e3-8f60-34652fecaf60

اعتداءات على خط المياه الرئيسي الناقل للواء الشونة.. وفرق الرقابة تتدخل.. صور

قصر العدل

إصدار 145 ألف شهادة عدم محكومية إلكترونيا

حجر

الزرقاء: ضبط ثلاثيني مصاب بكورونا لم يلتزم بالحجر المنزلي

التربية

التربية ترد عبر الوكيل بعد حلول الأردن بمراتب متقدمة بمؤشر جودة التعليم ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ 'دافوس'

ملك

الملك يوجه ببرنامج اقتصادي واضح المعالم خلال أسابيع

أخبار متعلقة
main_image5e98dbca88b6b

الحكومة تمنع دخول الزوار الى العقبة إلا بهذا الشرط

420217125250987326880

سلطة العقبة تدعو المواطنين بالإسراع لأخذ لقاح كورونا

62021234341407424603

اللقاح شرط لدخول سائقي الشاحنات إلى العقبة

2021-02-05T102219Z_1680304958_RC2AML9FZ50D_RTRMADP_3_MERCK-BIONTECH-LIPIDS

حملة للتطعيم ضد كورونا في الجامعات الخميس

ffff

الاردن يسجل 19 وفاة و 1180 اصابة جديدة بفيروس كورونا

1202127102843437678888

دعوة أصحاب العمل لحث العاملين لديهم على تلقي مطعوم كورونا