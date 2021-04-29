الخميس 29-04-2021
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الخميس، 29-04-2021 05:46 م

اشغال أسرّة العناية الحثيثة اقل من 50%

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الوكيل الاخباري -  انخفضت نسبة اشغال أسرّة العناية الحثيثة في أقاليم المملكة الثلاث الى اقل من 50% ، لأول مرة منذ بدء اعلان وزارة الصحة نسب الاشغال التفصيلية.
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وبين الايجاز اليومي ليوم الخميس ، ان القدرة الاستيعابية للمستشفيات في المملكة جاءت على النحو التالي :

إقليم الشمال

نسبة إشغال أسرّة العزل: 24%

نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة: 42%

نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي: 28%

 

إقليم الوسط

نسبة إشغال أسرّة العزل: 30%

نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة: 45%

نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي: 24%

 

إقليم الجنوب

نسبة إشغال أسرّة العزل: 17%

نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة: 20%

نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي: 18%

 




 

 


 

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