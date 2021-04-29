اشغال أسرّة العناية الحثيثة اقل من 50%

الوكيل الاخباري -

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انخفضت نسبة اشغال أسرّة العناية الحثيثة في أقاليم المملكة الثلاث الى اقل من 50% ، لأول مرة منذ بدء اعلان وزارة الصحة نسب الاشغال التفصيلية.وبين الايجاز اليومي ليوم الخميس ، ان القدرة الاستيعابية للمستشفيات في المملكة جاءت على النحو التالي :إقليم الشمالنسبة إشغال أسرّة العزل: 24%نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة: 42%نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي: 28%إقليم الوسطنسبة إشغال أسرّة العزل: 30%نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة: 45%نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي: 24%إقليم الجنوبنسبة إشغال أسرّة العزل: 17%نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة: 20%نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي: 18%