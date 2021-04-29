اشغال أسرّة العناية الحثيثة اقل من 50%

الوكيل الاخباري -
انخفضت نسبة اشغال أسرّة العناية الحثيثة في أقاليم المملكة الثلاث الى اقل من 50% ، لأول مرة منذ بدء اعلان وزارة الصحة نسب الاشغال التفصيلية.اضافة اعلان
وبين الايجاز اليومي ليوم الخميس ، ان القدرة الاستيعابية للمستشفيات في المملكة جاءت على النحو التالي :
إقليم الشمال
نسبة إشغال أسرّة العزل: 24%
نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة: 42%
نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي: 28%
إقليم الوسط
نسبة إشغال أسرّة العزل: 30%
نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة: 45%
نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي: 24%
إقليم الجنوب
نسبة إشغال أسرّة العزل: 17%
نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة: 20%
نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي: 18%