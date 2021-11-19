اشغال المفرق تنفذ مشاريع طرق زراعية في لواءي البادية الشمالية الغربية والشرقية

الوكيل الإخباري- تعكف مديرية اشغال محافظة المفرق على تنفيذ مشاريع إنشاء طرق زراعية في لواءي البادية الشمالية الغربية والشرقية بكلفة مالية تبلغ 100 ألف دينار وفقاً لمدير المديرية المهندس عماد السعايدة .

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وقال السعايدة لوكالة الأنباء الأردنية(بترا)، أنه يتم تنفيذ هذه المشاريع في مناطق مغير السرحان و الباعج و الفحيلية و الدفيانة، مشيراً إلى أنه تم الإنتهاء من رش مادة الاسفلت السائل لجميع الطرق تمهيداً لعمل الخلطة الاسفلتية الساخنة وتم إعادة تعبيد الطريق الحيوي الذي يربط منطقتي بلعما وحيان في أعقاب قشط الخلطة الاسفلتية القديمة بطول 3 كم و بكلفة مالية بلغت 30 الف دينار .



إلى ذلك بين السعايدة، أنه تم تنفيذ واستحداث مطبات نموذجية بقيمة 70 ألف دينار على طرق المفرق اربد والمفرق وجرش والمفرق رحاب وطريق بغداد الدولي والمفرق الخالدية، إضافة إلى استبدال المطبات العشوائية بأخرى نموذجية في عدد من الطرق الرئيسية والفرعية.



وأوضح، أن نسبة الإنجاز في مشروع مبنى محافظة المفرق الجديد البالغ كلفته المالية 2 مليون و400 الف دينار بلغت 86 بالمئة، لافتاً إلى أنه من المتوقع الانتهاء من تنفيذ المشروع مطلع العام القادم.