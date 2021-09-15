اشغال المفرق تنهي مشروع صيانة طريق الخالدية السعيدية

الوكيل الإخباري - أنهت مديرية اشغال محافظة المفرق تنفيذ مشروع صيانة طريق الخالدية السعيدية.

اضافة اعلان



وقال مدير الاشغال المهندس أيمن السعايدة اليوم الأربعاء، إن المشروع شمل قشط الطريق بطول 3 كيلومترات مع عمل خلطة اسفلتية، إضافة إلى عمل ترقيعات للحفر المتفرقة الموجودة بالطريق لغايات تسهيل انسياب المركبات.



وأضاف أن طريق الخالدية السعيدية يعد من الطرق الحيوية في المحافظة، ويشهد حركة سير نشطة لاسيما وانه يربط قضاء الخالدية بطريق بغداد الدولي ولواء البادية الشمالية الشرقية، اضافة لكونه يختصر المسافة والوقت للمركبات القادمة من عمان والزرقاء تجاه مناطق البادية الشمالية.

