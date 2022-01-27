اشغال المفرق : جميع الطرق في المحافظة سالكة

الوكيل الاخباري - اكد مدير اشغال محافظة المفرق المهندس ايمن السعايدة ان جميع الطرق في المحافظة سالكة لاسيما في اعقاب اعادة فتح طريق رحاب باتجاه جرش ليلة امس بسبب تراكم الثلوج التي تساقطت بغزارة في قضاء رحاب .

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واضاف اليوم الخميس ان مديرية الأشغال في حالة تأهب عالية في ظل هذه الظروف الجوية السائدة لافتا في ذات السياق ان المديرية وبالتنسيق مع بلديات قضاء دير الكهف وضعت خطة للتعامل مع اية اغلاقات للطرق في القضاء الذي شهد ايضا هطولات ثلجية غزيرة .

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