الخميس 27-01-2022
الوكيل الاخباري

الزراعة: 412 ملاحظة منذ بداية المنخفض

بلدية الوسطية تتعامل مع تجمعات كبيرة لمياه الأمطار

سعيدات : اغلاق الطرق الفرعية والانزلاقات حالت دون وصول الغاز للمواطنين

الخصاونة يزور وزارة الأشغال ويؤكد: التنسيق المسبق حقق أفضل النتائج

مياه اليرموك تتعامل مع 147 شكوى لفيضان الصرف الصحي خلال المنخفض

95 إصابة بـ 74 حادثا في المفرق

حيل ذكية على واتس آب قد لا يعرفها المستخدمون

تعرّف على سماكات الثلوج حتى الساعة 2 من ظهر الخميس - ارقام

اشغال المفرق : جميع الطرق في المحافظة سالكة

اخلاء 10 منازل بالأغوار الشمالية تعرضت لتصدعات بفعل الأمطار

الخميس، 27-01-2022 04:24 م

اشغال المفرق : جميع الطرق في المحافظة سالكة

image


الوكيل الاخباري - اكد مدير اشغال محافظة المفرق المهندس ايمن السعايدة ان جميع الطرق في المحافظة سالكة لاسيما في اعقاب اعادة فتح طريق رحاب باتجاه جرش ليلة امس بسبب تراكم الثلوج التي تساقطت بغزارة في قضاء رحاب .

اضافة اعلان


واضاف اليوم الخميس ان مديرية الأشغال في حالة تأهب عالية في ظل هذه الظروف الجوية السائدة لافتا في ذات السياق ان المديرية وبالتنسيق مع بلديات قضاء دير الكهف وضعت خطة للتعامل مع اية اغلاقات للطرق في القضاء الذي شهد ايضا هطولات ثلجية غزيرة .

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
120222621847926241106

الزراعة: 412 ملاحظة منذ بداية المنخفض

120222414036995261989

بلدية الوسطية تتعامل مع تجمعات كبيرة لمياه الأمطار

120222584453169417173

سعيدات : اغلاق الطرق الفرعية والانزلاقات حالت دون وصول الغاز للمواطنين

FKG6L2XXEAEYMuM

الخصاونة يزور وزارة الأشغال ويؤكد: التنسيق المسبق حقق أفضل النتائج

12202126125639970531103

مياه اليرموك تتعامل مع 147 شكوى لفيضان الصرف الصحي خلال المنخفض

main_image61f2b8e979085

95 إصابة بـ 74 حادثا في المفرق

أخبار متعلقة
7c3bf78c-c5dd-4a87-ba12-31a0c6c8ca66

إغلاق طرق في إربد وعجلون وجرش لتراكم الثلوج - أسماء

6d1a9442-a7c3-4fa8-8c3a-d77a694f8c16

الأمن العام يعلن حالة الطرق حتى الساعة 1 صباحاً - أسماء

WhatsApp_Image_2020-04-04_at_12.11.51_PM

ضبط حفارة مخالفة داخل مزرعة في المفرق

1220212395935330835651

إيقاف شخصين قاما بمخالفة الحجر المنزلي في المفرق

unnamed

إتلاف نصف طن منظفات مغشوشة في المفرق

318910_11_1612958390

زراعة المفرق تفتتح المدرسة الحقلية النسائية الرابعة