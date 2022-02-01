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الثلاثاء، 01-02-2022 08:54 م

اشهار حزب المواطنة

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الوكيل الاخباري - أعلن حزب المواطنة عن اشهار نفسه اليوم الثلاثاء، خلال حفل أقيم في فندق موفنبيك عمان بحضور عدد من الشخصيات السياسية والحزبية والبرلمانية والإعلامية.

وهنأ راعي الحفل رئيس الوزراء الأسبق الدكتور عبد الرؤوف الروابدة جلالة الملك عبدالله الثاني بعيده الستين.

وقال الروابدة إن الديموقراطية افضل نظام حكم وصلت له الإنسانية، ولا تقوم الديموقراطية الا على الانتخاب ولا يكون الانتخاب صادقا الا بوجود الحزبية، لافتا إلى أن المستقبل هو للأحزاب البرامجية والاصلاحية، لذا فإن الوطن بحاجة إلى الأحزاب التي تمتلك برامج لحل المشاكل التي يعاني منها الوطن والمواطن. 

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