الأربعاء 26-06-2024
الوكيل الاخباري
 

الصفدي: لن ننظف وراء نتنياهو ولن نرسل قوات إلى قطاع غزة

وزير الخارجية اليوناني: لا بد من تقليص دائرة الصراع

حماس: ندعو لمحاسبة قادة الاحتلال على جرائم التعذيب ضد الأسرى

بيان هام صادر عن مديرية الامن العام

%93 نسبة إلغاء حجوزات السياح الوافدين المتوقعة منذ شباط

747 مليون دينار عجز الميزان التجاري خلال نيسان الماضي

ارتفاع جديد على سعر الخيار والكوسا في السوق المركزي

التربية: امتحان التوجيهي المقرر بتاريخ 7 تموز في موعده

انتشال جثامين 3 شهداء بعد قصف استهدفهم شرقي رفح

اشهار كتاب "البناء الفني في روايات رمضان الرواشدة" لأريج الطوالبة

الأربعاء، 26-06-2024 11:50 ص

اشهار كتاب "البناء الفني في روايات رمضان الرواشدة" لأريج الطوالبة

Capture


الوكيل الاخباري - أشهر مختبر السرديات الأردني، مساء أمس الثلاثاء، في دائرة المكتبة الوطنية بعمان، كتاب "البناء الفني في روايات رمضان الرواشدة" للكاتبة أريج أمجد الطوالبة، وسط حضور جمع من الكتاب والأكاديميين.

اضافة اعلان

 

وشارك في حفل الإشهار الذي أداره رئيس مختبر السرديات الكاتب مفلح العدوان، الناقد الدكتور عمر ربيحات، والكاتب الزميل ابراهيم السواعير، والمؤلفة أريج الطوالبة، والكاتب والروائي رمضان الرواشدة.

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
667bf25d728cc

الصفدي: لن ننظف وراء نتنياهو ولن نرسل قوات إلى قطاع غزة

667bf3e3344e2

وزير الخارجية اليوناني: لا بد من تقليص دائرة الصراع

76b2018b-f546-43db-b6ee-966131f809ce

بيان هام صادر عن مديرية الامن العام

408977

%93 نسبة إلغاء حجوزات السياح الوافدين المتوقعة منذ شباط

399609_36_1676795752

ارتفاع جديد على سعر الخيار والكوسا في السوق المركزي

1719392212629

1036 طن خضار وفواكه وورقيات ترد للسوق المركزي باربد اليوم

أخبار متعلقة
620245134247285088887

بيان صادر عن شركة الكهرباء الوطنية

620245134247285088887

3830 ميجا واط الحمل الكهربائي المسجل أمس

88

الرواشدة: مؤتمر "الشبكات الكهربائية المستدامة والرقمنة نحو المستقبل" أواخر الشهر

4

ترخيص السواقين والمركبات توزع الحلوى على المواطنين - صور