اشهار كتاب "البناء الفني في روايات رمضان الرواشدة" لأريج الطوالبة

الوكيل الاخباري - أشهر مختبر السرديات الأردني، مساء أمس الثلاثاء، في دائرة المكتبة الوطنية بعمان، كتاب "البناء الفني في روايات رمضان الرواشدة" للكاتبة أريج أمجد الطوالبة، وسط حضور جمع من الكتاب والأكاديميين.

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وشارك في حفل الإشهار الذي أداره رئيس مختبر السرديات الكاتب مفلح العدوان، الناقد الدكتور عمر ربيحات، والكاتب الزميل ابراهيم السواعير، والمؤلفة أريج الطوالبة، والكاتب والروائي رمضان الرواشدة.