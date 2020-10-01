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الخميس، 01-10-2020 06:15 م

اصابات كورونا جديدة في مدارس حكومية وخاصة - اسماء

وزارة التربية والتعليم


 الوكيل الاخباري - تم تحويل (  28 ) مدرسة إلى نظام التعليم عن بعد ليوم الخميس والتي يوجد فيها طلبة صفوف ثلاث أولى وطلبة ثانوية عامة :   ( 19 ) مدرسة حكومية و ( 9 )  مدارس خاصة بسبب إصابات كورونا.

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حيث بلغ مجموع إصابات هذا اليوم ( 28 ) إصابة توزعت بين ( 15 ) معلمًا ومعلمة و ( 11 ) طالبا وطالبة ومستخدمة واحدة وسائق.

المدارس الحكومية : -
تحولت ( 19 ) مدرسة إلى التعليم عن بعد بسبب ثبوت إصابة ( 11 ) معلمة و ( 6 ) ومستخدمة واحدة توزعت كالتالي :

1 - مدرسة مليح الأساسية للبنات / مديرية التربية والتعليم للواء قصبة مادبا / إصابة معلمة. 
2- مدرسة الجبيهة الثانوية للبنات/ مديرية التربية والتعليم للواء الجامعة / إصابة معلمة.
3- مدرسة الجبيهة الأساسية للبنات / مديرية التربية والتعليم للواء الجامعة / نفس الإصابة السابقة.
4- مدرسة أم عمارة الثانوية للبنات / مديرية التربية والتعليم للواء سحاب / إصابة مستخدمة.
5- مدرسة حفصة الثانوية للبنات / مديرية التربية والتعليم للواء سحاب / إصابة معلمة 
6- مدرسة موبص الأساسية المختلطة / مديرية التربية والتعليم للواء عين الباشا / إصابة معلمة. 
7- مدرسة السليحي الثانويةالمختلطة / مديرية التربية والتعليم للواء عين الباشا / إصابة معلمة. 
8- مدرسة مخيم جرش الثانوية الشاملة للبنات / مديرية التربية والتعليم لمحافظة جرش / إصابة معلمة.
9- مدرسة السلط الثانوية للبنات / مديرية التربية والتعليم -   السلط / إصابة طالبة.
10- مدرسة جاوا الأساسية المختلطة / مديرية التربية والتعليم للواء القويسمة / إصابة معلمة. 
11- مدرسة بلال بن رباح الأساسية للبنين/ مديرية التربية والتعليم للواء ماركا إصابة معلم.
12- مدرسة رفيدة الأسلمية للبنات / مديرية التربية والتعليم للواء بني عبيد /إصابة طالبة. 
13- مدرسة سودة بنت زمعة الأساسية / مديرية التربية والتعليم للواء قصبة عمان / إصابة طالبة.
14- مدرسة سودة بنت زمعة الأساسية الفترة المسائية / مديرية التربية والتعليم للواء قصبة عمان / نفس الإصابة السابقة.
15- مدرسة طلحة بن عبدالله للبنين / مديرية التربية والتعليم للواء ماركا / إصابة طالبة ومعلمة.
16- مدرسة الكرامة الأساسية المختلطة / مديرية التربية والتعليم للواء ماركا / إصابة معلمة.
17- مدرسة الحسن بن الهيثم للبنين / مديرية التربية والتعليم للواء ماركا / إصابة معلمة. 
18- روضة ضاحية الأمير حسن الأساسية / مديرية التربية والتعليم للواء ماركا / إصابة طالبة.
19- مدرسة هالة بنت خويلد الثانوية / مديرية التربية والتعليم للواء قصبة عمان / إصابة طالبة.

 
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المدارس الخاصة : -
تم التحول إلى التعليم عن بعد في تسع ( 9 ) مدارس خاصة بسبب ثبوت ( 10 ) إصابات  توزعت بين ( 4 ) معلمات و ( 5 ) طلاب وطالبات وسائق . 
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 • بلغ عدد المدارس التراكمي التي تم تحويلها إلى التعليم عن بعد سواء بسبب وجودها ضمن منطقة معزولة او بسبب وجود إصابات لطلبة او معلمين او موظفين/ عاملين فيها منذ بداية هذا العام الدراسي 2020/2021 : (  523 ) مدرسة متضمنة المدارس الخاصة ومدارس الثقافة العسكرية ومدارس وكالة الغوث. 
• عادت ( 7 ) مدارس حكومية وخاصة إلى الدوام بالشكل المعتاد (بحسب القرارات التي تم اعتمادها مؤخرا  ) بعد مضي 14 يومًا في تلك المدارس التي تحول التعليم فيها الى التعليم عن بعد  بسبب إصابات فيروس كورونا. 

• بلغ عدد المدارس الحالية التي تم تحويلها إلى التعليم عن بعد في جميع مدارس المملكة (الحكومية ووكالة الغوث والثقافة العسكرية والقطاع الخاص ) ( 367 ) مدرسة بعد استثناء المدارس التي عاد فيها الدوام كالمعتاد  شاملة المدارس في المناطق المعزولة وقد توزعت هذه المدارس بين ( 218 ) مدرسة حكومية ، ( 126 ) مدرسة خاصة ، ( 23 ) مدرسة من مدارس وكالة غوث اللاجئين.  
• بلغ عدد الطلبة المصابين ( 231 ) طالبًا وطالبة ( متضمنًا عدد من الإصابات  الجديدة في مدارس تم تعليقها سابقًا ).
• بلغ عدد المعلمين المصابين ( 192) معلمًا ومعلمة و(  15 ) مستخدم و ( 11 ) موظفا في عدة مديريات تربية وتعليم ( متضمنًا عدد من الإصابات الجديدة في مدارس تم تحويلها إلى التعليم عن بعد سابقًا )
مع العلم بأن جميع الإصابات كانت مخالطة لمصابين من خارج المدارس . 
وإذ تتمنى وزارة التربية والتعليم الشفاء العاجل لجميع المصابين تهيب بجميع الزميلات والزملاء المعلمين وأبنائنا الطلبة وكافة العاملين الالتزام بالاشتراطات والإجراءات الاحترازية الصحية للحفاظ على سلامتهم .
 


 




 

 


 

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