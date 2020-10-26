اصابات كورونا .. عمان تتصدر المشهد و3 محافظات تسجل اقل من 5 اصابات

الوكيل الاخباري - عماد العجلوني - ارتفعت في الاونة الاخيرة اعداد الاصابات بفيروس كورونا حيث اصبحت المملكة تسجل يوميا اكثر من الفي حالة .

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ولعل هذا الرقم المضاعف ادى الى توزع الاصابات على مختلف المحافظات بحيث تسجل عمان اعلى حصيلة يومية بعدد الاصابات والتي كان اخرها يوم امس حيث سجلت العاصمة لوحدها 1733 اصابة بكورونا .

محافظات اخرى تكاد تكون حالات كورونا معدومة فيها بحيث تسجل يوميا عددا قليلا بالاصابات منها مادبا والمفرق وانضمت اليهم الزرقاء امس حيث سجلت هذه المحافظات الثلاث امس اقل من 5 اصابات بكورونا وهذا مؤشر ايجابي .



