اصابة حرجة اثر مشاجرة في الزرقاء



الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - أقدم راعي اغنام في الزرقاء على ضرب شخص على رأسه بواسطة حجر وفق مصدر أمني.



وقال المصدر أنه تم إسعاف المصاب الى المستشفى وحالته العامة حرجة ، مشيرا الى أنه تم القبض على الراعي الذي ضربه ، وتحويله الى المدعي العام الذي قرر توقيفه لمدة أسبوع على ذمة القضية.



ولفت المصدر الى أن خلافا بين الشخص والراعي نشب جراء اختلاط أغنامهما ببعضها البعض تطور فيما بعد الى مشاجرة.

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