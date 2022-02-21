الإثنين 21-02-2022
الوكيل الاخباري

وفاة النائب السابق عزيز العبيدي

صناعة عمان تبحث تعزيز التبادل التجاري مع رومانيا

الهناندة: نمتلك البنية التحتية لإتمام التحول الرقمي

تفاصيل جديدة حول وفاة الشاب الأردني محمد الابراهيم دهساً في مصر

لطلبة التوجيهي التكميلي .. الاعلان عن نتائج القبول الموحد اليوم الاثنين

أردنية تستحدث مشروعاً لصناعة زبدة الفول السوداني

الخارجية: ترتيبات لنقل جثمان شاب أردني توفي دهساً في مصر

هام من الضمان حول زيادة الراتب الخاضع للاقتطاع - تفاصيل

اصابة الخصاونة بكورونا تلغي اللقاء مع السيسي

الهواري: تعيين أكثر من 659 طبيباً مقيماً و شواغر لـ 500 طبيب

الإثنين، 21-02-2022 12:46 م

اصابة رئيس الوزراء بشر الخصاونة بفيروس كورونا

M63A2489


الوكيل الإخباري - أعلن وزير الدولة لشؤون الإعلام، الناطق الرسمي باسم الحكومة فيصل الشبول عن إصابة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة بفيروس كورونا اليوم الاثنين، وذلك خلال تواجده في زيارة رسمية إلى جمهورية مصر العربية.

اضافة اعلان


وبين الشبول أن نتيجة الفحص الذي أجراه رئيس الوزراء اليوم عقب ترؤسه لاجتماعات اللجنة العليا الأردنية المصرية المشتركة مع نظيره المصري مصطفى مدبولي، ظهرت إيجابية، مع عدم وجود أعراض مرافقة للإصابة.


ولفت الشبول أنه جرى تعديل برنامج زيارة رئيس الوزراء في ضوء ذلك، وإلغاء اللقاءات الرسمية التي كانت مقررة، بما فيها لقاء الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، والذي كان سيتخله نقل رسالة شفوية من جلالة الملك عبد الله الثاني إلى أخيه الرئيس المصري.


وكشف الشبول أن رئيس الوزراء سيخضع فور عودته للعزل المنزلي وفقا للبروتوكول الصحي المقرر.

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
358147_36_1645446792

وفاة النائب السابق عزيز العبيدي

0L5A0410

الهناندة: نمتلك البنية التحتية لإتمام التحول الرقمي

M63A9728 - Copy

31 حزبا سياسيا ليس لديهم مترشحين في الانتخابات المقبلة

274079146_10224621797285684_4016584268704223062_n

تفاصيل جديدة حول وفاة الشاب الأردني محمد الابراهيم دهساً في مصر

WhatsApp Image 2022-02-21 at 2.40.45 PM

إطلاق حملة للمحافظة على المياه ورفع الوعي بالواقع المائي

M63A1571

لطلبة التوجيهي التكميلي .. الاعلان عن نتائج القبول الموحد اليوم الاثنين

أخبار متعلقة
0L5A1599 - Copy

الأوبئة : قد ندخل مرحلة التعايش مع كورونا

0L5A1628 - Copy

ارتفاع إصابات كورونا النشطة في الأردن إلى 44 ألفا و251 إصابة

0L5A9601 - Copy

عويس: لو بدأ الفصل الثاني في موعده لوصلت الإصابات إلى 30% بين الطلبة والمعلمين

main_image61ebf5bf86c7e

409 وفيات بكورونا منذ بدء العام.. والعاصمة تسجل أعلى عدد إصابات بنحو 40 ألف إصابة

12022227131655046847

اختتام تكميلية التوجيهي بمشاركة 95 ألف طالب

1220212683659455029935

استئناف حملة التطعيم لطلبة المدارس الأحد