اصابة كورونا في وزارة اردنية جديدة

الوكيل الاخباري -

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تعتذر وزارة البيئة عن استقبال مراجعيها يومي الأحد والاثنين المقبلين، بعد إصابة أحد موظفيها بفيروس كورونا.وقال وزير البيئة وزير الزراعة المكلف في حكومة تصريف الأعمال الدكتور صالح الخرابشة في بيان صحافي: إن الوزارة تعتذر عن استقبال المراجعين كافة بسبب الظروف الراهنة، داعيا الموظفين إلى الالتزام بقواعد السلامة العامة، وتحديدا ارتداء الكمامات والتباعد الجسدي.وبحسب البيان، ستجري فرق التفتيش الوبائي غدا الأحد فحوصات لجميع موظفي الوزارة للتأكد من سلامة الجميع، وتحديدا المخالطين للحالة. وأشار أمين عام وزارة البيئة الدكتور محمد الخشاشنة إلى أن هذا الإجراء جاء التزاما بالمحافظة على سلامة الموظفين والمراجعين، وتماشيا مع الإجراءات الحكومية الرامية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، مبينا أن التعميم أرسل لجميع الموظفين للحضور صباح يوم الأحد دون أي عذر لإجراء الفحص اللازم والاطمئنان على سلامة الجميع.وأشار إلى أن يوم الثلاثاء ستفتح الوزارة أبوابها لاستقبال المراجعين وتقديم الخدمات لهم