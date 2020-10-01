الخميس 01-10-2020
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الخميس، 01-10-2020 10:27 م

اصابة 16 موظفاً من موظفي الخارجية بكورونا ووقف استقبال المراجعين

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الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - قال الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين السفير ضيف الله علي الفايز أنه وأثناء الفحوصات الطبية الدورية لموظفي الوزارة تبين إصابة موظفين بفيروس كورونا حيث قامت الوزارة بالتواصل مع وزارة الصحة لإجراء فحوصات لموظفي الوزارة وبينت النتائج إصابة ١٦ موظف وجميعهم يخضعون حاليا للإجراءات وفق البروتكول الصحي المعمول به من حيث إجراءات الحجر أو العزل المعمول بها.
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 كما بين الفايز أنه سيتم التوقف عن استقبال المراجعين وتعقيم المباني وايجاد آلية بالسرعة القصوى لاستقبال المراجعين والإعلان عنها. كما سيتم تخفيض أعداد الموظفين للحد الأدنى وفقا للدليل الإرشادي للعودة للعمل في القطاع العام، وإجراء فحوصات دورية، والالتزام بالقواعد والبروتوكولات الصحية المطلوبة.


 




 

 


 

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