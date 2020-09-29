اصابة 19 معلماً ومعلمة و5 طلاب بكورونا - اسماء المدارس

الوكيل الاخباري - تم تحويل ( 20 ) مدرسة إلى نظام التعليم عن بعد ليوم الثلاثاء والتي يوجد فيها طلبة صفوف ثلاث أولى وطلبة ثانوية عامة : ( 6 ) مدارس حكومية و ( 10 ) مدارس خاصة و ( 4 ) مدارس وكالة غوث اللاجئين – أونروا بسبب إصابات كورونا.

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حيث بلغ مجموع إصابات هذا اليوم ( 24 ) إصابة توزعت بين ( 19 ) معلمًا ومعلمة وإداري و ( 5 ) طلاب وطالبات.



المدارس الحكومية : -

تحولت 6 مدارس إلى التعليم عن بعد بسبب ثبوت إصابة ( 6 ) معلمين ومعلمات وطالبتين توزعت كالتالي :

1- مدرسة ابن النفيس المهنية الصناعية للبنين / مديرية التربية والتعليم للواء الجامعة / إصابة معلم.

2- مدرسة سكينة بنت الحسين / مديرية التربية والتعليم للواء / عين الباشا / إصابة معلمة.

3- مدرسة جمانة الثانوية للبنات / مديرية التربية والتعليم للواء الرمثا / إصابة 3 معلمات.

4- مدرسة اليرموك الثانوية للبنات / مديرية التربية والتعليم للواء قصبة عمان / إصابة معلمة

5- مدرسة الشفاء الثانوية للبنات / مديرية التربية والتعليم للواء قصبة عمان / إصابة طالبة.

6- مدرسة أسماء بنت ابي بكر / مديرية التربية والتعليم للواء عين الباشا / إصابة طالبة.



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المدارس الخاصة : -

تم التحول إلى التعليم عن بعد في عشر ( 10 ) مدارس خاصة بسبب ثبوت إصابة ( 14 ) توزعت بين معلم ومعلمة وإداري ، وطالبين اثنين .

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مدارس وكالة الغوث :-

تم التحول إلى التعليم عن بعد في أربع ( 4 ) مدارس بسبب ثبوت إصابتين لعضو هيئة إدارية وطالب :

1- مدرسة إناث ماركا الإعدادية الأولى / وكالة الغوث / إصابة طالب.

2- مدرسة إناث ماركا الإعدادية الثانية / وكالة الغوث / إصابة نفس الطالب في المدرسة السابقة رقم ( 1 ).

3- مدرسة الحسين الإعدادية الأولى / وكالة الغوث / إصابة عضو هيئة إدارية.

4- مدرسة الحسين الإعدادية الثانية / وكالة الغوث / إصابة نفس عضو الهيئة الإدارية في المدرسة السابقة رقم ( 3 ).

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• بلغ عدد المدارس التراكمي التي تم تحويلها إلى التعليم عن بعد سواء بسبب وجودها ضمن منطقة معزولة او بسبب وجود إصابات لطلبة او معلمين او موظفين/ عاملين فيها منذ بداية هذا العام الدراسي 2020/2021 : ( 407) مدارس متضمنة المدارس الخاصة ومدارس الثقافة العسكرية ومدارس وكالة الغوث.

• عادت ( 11 ) مدرسة حكومية وخاصة ووكالة غوث ومدرسة ثقافة عسكرية الى الدوام بالشكل المعتاد (بحسب القرارات التي تم اعتمادها مؤخرا ) بعد مضي 14 يومًا في تلك المدارس التي تحول التعليم فيها الى التعليم عن بعد بسبب إصابات فيروس كورونا.



• بلغ عدد المدارس الحالية التي تم تحويلها إلى التعليم عن بعد في جميع مدارس المملكة (الحكومية ووكالة الغوث والثقافة العسكرية والقطاع الخاص ) ( 264 ) مدرسة بعد استثناء المدارس التي عاد فيها الدوام كالمعتاد شاملة المدارس في المناطق المعزولة وقد توزعت هذه المدارس بين ( 186) مدرسة حكومية ، ( 62 ) مدرسة خاصة ، ( 15 ) مدرسة من مدارس وكالة غوث اللاجئين و مدرسة واحدة من مدارس مديرية التربية والتعليم والثقافة العسكرية.

• بلغ عدد الطلبة المصابين ( 206 ) طالبًا وطالبة ( متضمنًا عدد من الإصابات الجديدة في مدارس تم تعليقها سابقًا ).



• بلغ عدد المعلمين المصابين ( 164) معلمًا ومعلمة و( 12 ) مستخدم و ( 7 ) موظفين في أربع ( 4 ) مديريات تربية وتعليم ( متضمنًا عدد من الإصابات الجديدة في مدارس تم تحويلها إلى التعليم عن بعد سابقًا )



مع العلم بأن جميع الإصابات كانت مخالطة لمصابين من خارج المدارس .

وإذ تتمنى وزارة التربية والتعليم الشفاء العاجل لجميع المصابين تهيب بجميع الزميلات والزملاء المعلمين وأبنائنا الطلبة وكافة العاملين الالتزام بالاشتراطات والإجراءات الاحترازية الصحية للحفاظ على سلامتهم .



