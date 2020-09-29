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الثلاثاء، 29-09-2020 05:44 م

اصابة 19 معلماً ومعلمة و5 طلاب بكورونا - اسماء المدارس

وزارة التربية والتعليم


الوكيل الاخباري - تم تحويل (  20 ) مدرسة  إلى نظام التعليم عن بعد ليوم الثلاثاء والتي يوجد فيها طلبة صفوف ثلاث أولى وطلبة ثانوية عامة :   ( 6 ) مدارس حكومية و ( 10 )   مدارس خاصة و ( 4 ) مدارس وكالة غوث اللاجئين – أونروا بسبب إصابات كورونا.

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حيث بلغ مجموع إصابات هذا اليوم ( 24 ) إصابة توزعت بين ( 19 ) معلمًا ومعلمة وإداري و ( 5 ) طلاب وطالبات. 

المدارس الحكومية : -
تحولت 6 مدارس إلى التعليم عن بعد بسبب ثبوت إصابة ( 6 ) معلمين ومعلمات وطالبتين توزعت كالتالي :
1- مدرسة ابن النفيس المهنية الصناعية للبنين / مديرية التربية والتعليم للواء الجامعة / إصابة معلم.
2- مدرسة سكينة بنت الحسين / مديرية التربية والتعليم للواء / عين الباشا / إصابة معلمة.
3- مدرسة جمانة الثانوية للبنات / مديرية التربية والتعليم للواء الرمثا / إصابة 3 معلمات.
4- مدرسة اليرموك الثانوية للبنات / مديرية التربية والتعليم للواء قصبة عمان / إصابة معلمة
5- مدرسة الشفاء الثانوية للبنات / مديرية التربية والتعليم للواء قصبة عمان / إصابة طالبة. 
6- مدرسة أسماء بنت ابي بكر / مديرية التربية والتعليم للواء عين الباشا / إصابة طالبة.
 
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المدارس الخاصة : -
تم التحول إلى التعليم عن بعد في عشر ( 10 ) مدارس خاصة بسبب ثبوت إصابة ( 14 ) توزعت بين معلم ومعلمة وإداري ، وطالبين اثنين .  
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مدارس وكالة الغوث :-
تم التحول إلى التعليم عن بعد في أربع ( 4 ) مدارس بسبب ثبوت إصابتين لعضو هيئة إدارية وطالب :
1- مدرسة إناث ماركا الإعدادية الأولى / وكالة الغوث / إصابة طالب.
2- مدرسة إناث ماركا الإعدادية الثانية / وكالة الغوث / إصابة نفس الطالب في المدرسة السابقة رقم ( 1 ).
3- مدرسة الحسين الإعدادية الأولى / وكالة الغوث / إصابة عضو هيئة إدارية.
4- مدرسة الحسين الإعدادية الثانية / وكالة الغوث / إصابة نفس عضو الهيئة الإدارية في المدرسة السابقة رقم ( 3 ).
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 • بلغ عدد المدارس التراكمي التي تم تحويلها إلى التعليم عن بعد سواء بسبب وجودها ضمن منطقة معزولة او بسبب وجود إصابات لطلبة او معلمين او موظفين/ عاملين فيها منذ بداية هذا العام الدراسي 2020/2021 : (  407) مدارس متضمنة المدارس الخاصة ومدارس الثقافة العسكرية ومدارس وكالة الغوث. 
• عادت ( 11 ) مدرسة حكومية وخاصة ووكالة غوث ومدرسة ثقافة عسكرية الى الدوام بالشكل المعتاد (بحسب القرارات التي تم اعتمادها مؤخرا  ) بعد مضي 14 يومًا في تلك المدارس التي تحول التعليم فيها الى التعليم عن بعد  بسبب إصابات فيروس كورونا. 

• بلغ عدد المدارس الحالية التي تم تحويلها إلى التعليم عن بعد في جميع مدارس المملكة (الحكومية ووكالة الغوث والثقافة العسكرية والقطاع الخاص ) ( 264 ) مدرسة بعد استثناء المدارس التي عاد فيها الدوام كالمعتاد  شاملة المدارس في المناطق المعزولة وقد توزعت هذه المدارس بين ( 186) مدرسة حكومية ، ( 62 ) مدرسة خاصة ، ( 15 ) مدرسة من مدارس وكالة غوث اللاجئين و مدرسة واحدة من مدارس مديرية التربية والتعليم والثقافة العسكرية.  
• بلغ عدد الطلبة المصابين ( 206 ) طالبًا وطالبة ( متضمنًا عدد من الإصابات  الجديدة في مدارس تم تعليقها سابقًا ).


• بلغ عدد المعلمين المصابين ( 164) معلمًا ومعلمة و(  12 ) مستخدم و ( 7 ) موظفين في أربع ( 4 ) مديريات تربية وتعليم ( متضمنًا عدد من الإصابات الجديدة في مدارس تم تحويلها إلى التعليم عن بعد سابقًا )


مع العلم بأن جميع الإصابات كانت مخالطة لمصابين من خارج المدارس . 
وإذ تتمنى وزارة التربية والتعليم الشفاء العاجل لجميع المصابين تهيب بجميع الزميلات والزملاء المعلمين وأبنائنا الطلبة وكافة العاملين الالتزام بالاشتراطات والإجراءات الاحترازية الصحية للحفاظ على سلامتهم .


 




 

 


 

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