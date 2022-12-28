اصابة 21 شخصاً بضيق تنفس بسبب المدافئ خلال 24 ساعة

الوكيل الإخباري -

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قالت الرائد نور العبادي من قسم التوجيه والتثقيف الوقائي في مديرية الدفاع المدني، إن فرق الدفاع المدني ونقلت 21 شخصاً إلى المستشفيات اصيبوا بضيق تنفس بسبب المدافئ خلال الـ 24 ساعة الماضية.وبين العبادي، عبر اذاعة الأمن العام، أنه استنشاق الغاز باصابة 4 أشخاص في الطفيلة، واصابة 4 أشخاص بالاختناق في محافظة اربد.وأضافت إلى أن (منقل الحطب) تسبب بإصابة 3 أشخاص بضيق تنفس بحوادث منفصلة في الكرك، و8 أشخاص في محافظة الزرقاء،وإصابتين في المفرق.وأشارت العبادي إلى أن إدخال (منقل الفحم ) أو استخدام (صوبة الحطب ) داخل المنازل اعتقاد خاطئ أنه لا يسبب ضيق بالتنفس .