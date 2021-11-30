اصحاب المعاصر : انتاج 18 الف طن من زيت الزيتون حتى الان

الوكيل الاخباري- تيماء عبيدات

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قال نقيب اصحاب المعاصر محمود العمري، اليوم الثلاثاء، أنه تم انتاج 18 ألف طن من زيت الزيتون حتى الان، مرشحاً ارتفاع الانتاج الى 24 ألف طن حتى نهاية الموسم.وقال العمري في حديث لـ "الوكيل الاخباري" إن المحافظات الأكثر انتاجا للزيتون هما محافظتي : عجلون وإربد، في حين كانت محافظات الجنوب الاقل انتاجاً بسبب قلة ثمار الزيتون خلال الموسم الحالي.وأشار إلى أنه تم انتاج 80% من الموسم الحالي والذي يستمر حتى نهاية شهر كانون الأول المقبل.وأكد على اهمية شراء زيت الزيتون من المصادر الموثوقة لأنه لا يفحص حسيا، محذرا من شراء زيت الزيتون من مواقع التواصل الاجتماعي .