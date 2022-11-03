اصدار دفعة ثالثة من مكرمة أبناء المعلمين - تفاصيل

الوكيل الإخباري- تيماء عبيدات

أكد مدير إدارة العلاقات الثقافية والعامة والإعلام التربوي في وزارة التربية والتعليم زياد المومني إن من المقرر ترشيح دفعة ثالثة جديدة للإستفادة من مكرمة أبناء المعلمين بدل مستنكفين شريطة استكمالهم متطلبات الإيفاد من المكرمة اليوم الخميس أو يوم الأحد على أبعد حد.

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وقال المومني لـ "الوكيل الإخباري" إنه سيتم تخفيض الحدود الدنيا لمعدلات قبول الطلبة بحسب المحافظات.

وبين أن مجلس التعليم العالي خصص 5% من الطاقة الاستيعابية في الجامعات الرسمية لحساب مكرمة أبناء المعلمين.



وكانت قد أصدرت وزارة التربية والتعليم دفعتين للإستفادة من مكرمة أبناء المعلمين .





