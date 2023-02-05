اصطدام مركبتين بعد الدوار السادس وتدهور مركبة في مرج الحمام

الوكيل الإخباري - قال النقيب موفق الخطبا، من غرفة إدارة السير المركزية، إنه تم صباح اليوم، التعامل مع عدد من الحوادث التي سبب أثراً مرورياً، كان أبرزها؛ حادث تصادم مركبتين بعد الدوار السادس باتجاه السابع، نتج عنه أضرار مادية، وخلّف إثراً مرورياً بسيطاً، إلى جانب التعامل مع تدهور مركبة قبل جسر الأمير الحسين - جهة مرج الحمام - دون وقوع أي إصابات بشرية.



وأضاف الخطبا، عبر التقرير المروري، على إذاعة الأمن العام، اليوم الأحد، أن كوادر السير توزعت أمام المدارس التي تشهد حركة سير نشطة، موضحاً أن مداخل العاصمة عمان تشهد نشاط بالسير وذلك بالتزامن مع بداية الأسبوع، وعودة دوام طلبة المدارس.



وأضاف أنه خلال 24 ساعة، تم التعامل مع حادث صدم بين مركبتين وانحراف إحدى المركبات واصطدامها بشجرة نخيل وانحراف المركبة الاخرى واصطدامها بجدار منزل، ونتج عن الحادث إصابة متوسطة، وعُلل السبب بعدم أخذ الاحتياطات اللازمة.

اضافة اعلان



وبين أنه تم التعامل مع حادث صدم مركبة بحاجز حماية معدني، على طريق المطار، دون وقوع إصابات، وعلل السبب بعدم أخذ الاحتياطات اللازمة.



