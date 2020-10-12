اصوات تتصاعد للمطالبة بعودة الطلبة الى المدارس

الوكيل الاخباري - عماد العجلوني - طالب مواطنون عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي بان تكون اولى قرارات الحكومة القادمة هو دراسة جدوى استمرار تعليق دوام المدارس والجامعات في ظل ازدياد حالات كورونا المحلية .

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واكد المواطنون ان التعليم في المدارس يجب ان يستمر وعلى الحكومة اتخاذ قرار بعودة الطلبة للمدارس محذرين من استمرار التعلم عن بُعد لعدم جدوى ذلك على حد قولهم .

وعلى صعيد متصل قال الدكتور وليد المعاني وزير التربية والتعليم السابق ان معظم دول العالم تعاملت مع قضية المدارس وكورونا بطريقة مختلفة عن الاردن في اشارة الى الاغلاق الحاصل حاليا للمدارس والجامعات واعتماد مسار التعلم عن بُعد .

واكد المعاني ان لا جدوى من استمرار اغلاق المدارس وحرمان الطلبة من تلقي التعليم المباشر مشيرا الى ضرورة وضع الية لعزل الطالب عند ثبوت اصابته بفيروس كورونا بحيث يتم عزل الحلقة الضيقة من الطلبة المخالطين له مع عدم اللجوء الى اغلاق المدرسة بالكامل .

وفيما يتعلق بطلاب الجامعات طالب المعاني بعودة طلبة الجامعات الى مقاعد الدراسة بشكل كامل معللا ذلك بالوعي والمقدرة على فهم خطورة فيروس كورونا والتعامل معه من قبل طلبة الجامعات .



