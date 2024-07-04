اطلاق المسار التراثي والسياحي في مادبا

الوكيل الاخباري- أطلقت وزيرة الثقافة هيفاء النجار اليوم الخميس، المسار الثقافي التراثي السياحي في محافظة مادبا بتنظيم من مديرية ثقافة مادبا والذي بدأ من مركز زوار مادبا وصولا إلى قلعة مكاور التاريخية وانتهاء بالشارع السياحي في مادبا.



وأكدت النجار أهمية هذا المسار في التعريف بالمواقع السياحية والتاريخية في مادبا، والترويج للصناعات الثقافية وحكاية المكان، مشددة على أهمية التشبيك مع وزارة السياحة للتعريف بالمواقع السياحية.

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من جهته، قال مدير ثقافة مادبا محمد الرواحنة، إن إطلاق المسار يأتي لتنمية المجتمعات من خلال التعريف بالمواقع السياحية والتراثية والتعريف بالإرث الثقافي الكبير.



وشارك مثقفون ومبدعون وصحفيون وإعلاميون وفنانون من الأردن وعدد من الدول العربية بمختلف أنواع الفنون في المسار الذي امتد طيلة يوم كامل.