اطلاق برنامج الريادة وإدارة المشاريع في جرش

الوكيل الاخباري -أطلقت مديرية شباب محافظة جرش، اليوم السبت، بالتعاون مع مركز تعزيز الإنتاجية "ارادة"، برنامج الريادة وإدارة المشاريع.



وقال مدير شباب المحافظة يحيى المومني، إن البرنامج يهدف إلى توعية الشباب بالخدمات التي يقدمها المراكز من تمويل للمشاريع، وإعداد دراسات جدوى اقتصادية، داعيا إياهم للاستفادة من الخدمات المجانية التي تهدف إلى التوسع في تأسيس مشاريع صغيرة ومتوسطة، للحد من الفقر البطالة في صفوف الشباب.

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