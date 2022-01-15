اطلاق حملة الارشاد البيطري في المفرق

الوكيل الإخباري - أطلقت مديرية زراعة محافظة المفرق، اليوم السبت، حملة الإرشاد البيطري بالشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني، وبدعم من القطاع الخاص.

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وقالت مدير زراعة المفرق ابتهال الخريشا، إن الحملة تشمل مجموعة من الأنشطة تضم أياما بيطرية مجانية وبرامج تدريبية للأطباء البيطريين والمهندسين الزراعيين والمزارعين، و ورشات عمل ومدارس حقلية من خلال عدد من الجمعيات.



إلى ذلك بينت الخريشا، أن غرفة طوارئ قسم الثروة الحيوانية في المديرية تفقد سوق الأغنام في المحافظة حيث جرى تطعيم جميع الاغنام في الحظائر الموجودة داخل السوق وحوله ضد مرض الحمى القلاعية واعطاء الأدوية اللازمة.



واضافت انه تم ايضا توفير الفحص السريع لمرض الحمى القلاعية في القسم، مشيرة إلى أن دوام القسم مستمر طيلة أيام الاسبوع، وأن الشركة البيولوجية للاستيراد والتصدير قدمت مجموعة من الفحوصات لتسريع تشخيص الامراض في مختبر قسم الثروة الحيوانية في المديرية.