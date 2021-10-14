اطلاق حملة لترويج الأماكن السياحية والأثرية في المفرق

الوكيل الاخباري- باشر أعضاء منصة "وصل" احدى نشاطات برنامج جسور الذي تنفذه مؤسسة رفد للتنمية والتدريب اليوم الخميس بحملة "عين عالفدين" لترويج المعالم الأثرية والسياحية في المفرق.

اضافة اعلان



وقال مدير عام المؤسسة يزن شديفات إن الحملة تتضمن اطلاق فيديو توضيحي لتسليط الضوء على الأهمية الحضارية والتاريخية لهذه المناطق في محافظة المفرق، لافتا إلى أن المناطق تشمل موقع رحاب الأثري ومنطقة حيان المشرف وآثار ام الجمال ومنطقة أم السرب من خلال لقاء عدد من صناع القرار والمجتمع المحلي في تلك المناطق.



وبين أن منصة وصل هي احدى أنشطة برنامج جسور في محافظة المفرق والمنفذ من قبل مؤسسة رفد المعرفة للتنمية والتدريب في 7 محافظات من خلال مؤسسات المجتمع المدني وبتمويل وزارة الخارجية الفدرالية الألمانية والشراكة مع منظمة البحث عن أرضية ووزارة الشباب.