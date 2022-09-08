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الخميس، 08-09-2022 07:08 م

اطلاق خدمة "الترخيص من مركبتك" في البلقاء

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الوكيل الإخباري - افتتحت مديرية الأمن العام في قسم ترخيص البلقاء ، في مدينة السلط، اليوم، محطة الترخيص من مركبتك (Drive Thru)  لتمكين المواطنين من إتمام معاملات تجديد رخص اقتناء المركبات، عبر مسارب خاصة ومن دون النزول من المركبة  .اضافة اعلان


وأعلنت مديرية الأمن العام اليوم عن انطلاق هذه الخدمة التي تقدم تسهيلات كبيرة للمراجعين بتوفير الوقت والجهد عليهم، في إطار سعيها لتنفيذ التوجيهات الملكية بضرورة الارتقاء بجميع الخدمات المقدمة للمواطنين وفي جميع مناحي الخدمة العامة.

كما أوعز مدير الأمن العام اللواء الركن حسين الحواتمة بتوفير كافة الإمكانيات اللوجيستية والتجهيزات الكفيلة بتنفيذ كافة الخدمات وفق معايير متقدمة تحاكي الاحتياجات الفعلية للمواطنين، وتلبي متطلبات خدمتهم بطريقة حضارية مناسبة.

وكانت إدارة ترخيص السواقين والمركبات قد طبقت هذا النظام الخدمي في عديد محافظات المملكة، مؤكدة استمرارها التوسع في هذا النظام وغيره من الأنظمة الحديثة لتشمل جميع أقسام الترخيص في المملكة تباعاً، وحسب خطة استراتيجية تهدف لرفع مستوى الخدمة وتجويدها، والتخفيف عن المواطنين بحلول ذكية تتوائم مع مرحلة التحديث والتطوير في مديرية الأمن العام.

 




 

 


 

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