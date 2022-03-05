اطلاق فعاليات الصالون السياسي والقيادات الواعدة في بيت شباب إربد

الوكيل الاخباري - أطلقت مديرية شباب محافظة إربد، اليوم السبت، فعاليات "الصالون السياسي والقيادات الواعدة" وذلك ضمن الحملة الوطنية لتشجيع المشاركة في انتخابات مجالس المحافظات والبلديات المقررة في 22 الشهر الحالي.



وقال أمين عام وزارة الشباب الدكتور حسين الجبور، خلال اللقاء الذي شارك به 20 شابا وشابة، إن الفرصة أصبحت الآن مواتية أكثر من أي وقت مضى ليؤكد الشباب حضورهم الفاعل في الحياة السياسية التي تعد الثقافة الحزبية رافعتها الرئيسة.

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