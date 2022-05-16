اطلاق مبادرة توعوية عن حوادث السير في الزرقاء

الوكيل الإخباري - احتفلت الشرطة المجتمعية اليوم الاثنين، بالتعاون مع مؤسسة استثمار الموارد، في الزرقاء بميدان الهندسة بمدينة الملك عبد الله بن عبد العزيز (مدينة الشرق)، بمناسبة اطلاق مبادرة " لا تتصل حتى تصل "، بالتزامن مع الاحتفال بيوم المرور العالمي وأسبوع المرور العربي.

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وجرى خلال الاحتفال، افتتاح مجسم مركبة ‏صغيرة برتقالية اللون مصطدمة بإشارة ممنوع استخدام الهاتف كرسالة تحذيرية من حوادث السير وخطورة الانشغال ببرامج التواصل الاجتماعي المتعددة، قام بإنشائها المتبرع أحمد ابو جامع.

وقال مدير شرطة الزرقاء العميد خليل العبداللات خلال اعلان اطلاق المبادرة " إننا نلتقي في هذا اليوم الجميل من أيام الوطن الجميل بالتزامن مع احتفالاتنا الوطنية ويوم المرور العالمي "، مؤكدا أن أغلب أسباب حوادث السير هي: السرعة الزائدة، واستخدام الهاتف أثناء القيادة.



وأضاف العبداللات أن استخدام الهاتف النقال أثناء القيادة جريمة بحق السائق نفسه وحق المجتمع، جراء ما ينجم عن هذا السلوك من حوادث سير قاتلة وأحداث إصابات خطيرة وعاهات مستديمة، داعياً إلى الالتزام بتعليمات مديرية الأمن العام المستمرة، والتي تهدف للمحافظة على سائقي المركبات والمجتمع بشكل عام.



من جهته، شدد رئيس فريق نسور الزرقاء خالد قواديس على ضرورة التقيد بتطبيق قوانين السير والمشاركة مع رجال السير للحد من الحوادث المرورية، لافتا إلى إنشاء المجسم الذي يعتبر رمزاً للسائقين وتذكيراً لهم بخطورة استخدام الهاتف النقال أثناء القيادة.



بدوره، عبر المهندس صالح الغويري عن بالغ تقديره وشكره للقائمين على انجاح هذه المبادرة التوعوية، والتي تبين حرص العديد من المواطنين ومؤسسات المجتمع المدني على احداث توعية مرورية تقلل حوادث السير وما ينجم عنها من وفيات واصابات كبيرة.



واشتمل الاحتفال، الذي حضره مدير الاعلام والشرطة المجتمعية العقيد محمود الشياب، ورئيس شعبة سير المحافظات في إدارة السير العقيد هايل الخلايلة، ومدير عام مؤسسة استثمار الموارد الوطنية ‏يحيى النسور، وعضوا مجلس محافظة الزرقاء المحامي سائد الشمايلة وحمزة الزيود، على فقرة فنية قدمتها فرقة موسيقات الأمن العام، وقراءة قصائد شعرية قدمتها الطالبة في مدرسة أم كلثوم دعاء الخضور.