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الأربعاء، 16-12-2020 06:14 م

اطلاق محرك بحث بعنوان نشامى

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الوكيل الاخباري - أطلقت مبادرة "جدارا" للعمل الاجتماعي، اليوم الأربعاء تجريبيا، أول محرك بحثي أردني باللغة العربية بتكنولوجيا ذكية تحت اسم "نشامى".
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وقال مؤسس المبادرة فرج العمري، إن محرك البحث "نشامى" أنشئ لتهذيب المواقع الإلكترونية وحجب ما يسيء للقيم الأخلاقية أو يحرض على العنف والجريمة والكراهية.

وأضاف أن المحرك سيكون نواة لمشروع نهضوي أردني يقدم المعرفة والمعلومة، واختيار المواقع الموثوقة واللائق منها وما يراعي القيم والأعراف السائدة.

ويعطي المحرك البحثي الجديد للمستخدم إجابات أقل من المحركات المعروفة عبر تكنولوجيا معرفية مبنية على قواعد بيانات للمواقع المعتمدة والموثوقة.

يشار إلى أن بإمكان الجمهور تجربة التصفح بالموقع من خلال الرابط Nshama.me.

 




 

 


 

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