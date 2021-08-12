اطلاق مركز الشباب الافتراضي الاول من نوعه في الاردن

الوكيل الاخباري -

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اطلقت وزارة الشباب بالتعاون مع الوكالة الأميركية للتنمية الدولية في مدينة الحسين للشباب اليوم الخميس، مركز الشباب الافتراضي الاول من نوعه في الأردن .وقال وزير الشباب محمد النابلسي بحضور مديرة الوكالة شيري كارلين، ان المركز الافتراضي، يتميز بالسرعة والقدرة العالية على الاتصال والتواصل والتفاعل مع الشباب في أي وقت وأي مكان؛ الامر الذي يساهم بإلغاء المسافات وكسر الحواجز، والتغلب على الكثير من والتحديات التي يواجهها الشباب وخاصة في المناطق النائية التي تفتقر للمراكز الشبابية والأندية الرياضية.