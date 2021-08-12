الجمعة 13-08-2021
الوكيل الاخباري

قتلى بإطلاق نار في بليموث بإنجلترا

أمريكا تعتزم نقل موظفي سفارتها في كابل

آل البيت تحتفل بتخريج دبلوم تكنولوجيا المعلومات للطلبة الاردنيين واللاجئين السوريين

كلية طب اليرموك تطلق نسخة جديدة لموقعها الإلكتروني

سقوط صواريخ قرب قاعدة شمال العراق

الأسد يبرق لتبون معزيا بضحايا الحرائق

الارصاد الجوية تحذر من طقس الجمعة

الصحة تعلن مراكز التطعيم وأنواع اللقاحات الجمعة - أسماء

موجودات البنوك من العملات الأجنبية تنخفض 2.3%

اطلاق مركز الشباب الافتراضي الاول من نوعه في الاردن

الخميس، 12-08-2021 10:28 م

اطلاق مركز الشباب الافتراضي الاول من نوعه في الاردن

w


 الوكيل الاخباري - اطلقت وزارة الشباب بالتعاون مع الوكالة الأميركية للتنمية الدولية في مدينة الحسين للشباب اليوم الخميس، مركز الشباب الافتراضي الاول من نوعه في الأردن .اضافة اعلان


وقال وزير الشباب محمد النابلسي بحضور مديرة الوكالة شيري كارلين، ان المركز الافتراضي، يتميز بالسرعة والقدرة العالية على الاتصال والتواصل والتفاعل مع الشباب في أي وقت وأي مكان؛ الامر الذي يساهم بإلغاء المسافات وكسر الحواجز، والتغلب على الكثير من والتحديات التي يواجهها الشباب وخاصة في المناطق النائية التي تفتقر للمراكز الشبابية والأندية الرياضية.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
6202120205154728927380

آل البيت تحتفل بتخريج دبلوم تكنولوجيا المعلومات للطلبة الاردنيين واللاجئين السوريين

820212232825628602978

كلية طب اليرموك تطلق نسخة جديدة لموقعها الإلكتروني

وزارة الصحة

الصحة تعلن مراكز التطعيم وأنواع اللقاحات الجمعة - أسماء

7202131232211546621028

افتتاح فرع لمؤسسة الغذاء والدواء في جرش

وزارة التربية والتعليم

تربية الأغوار الشمالية تُكرم معلميها المتقاعدين

الامن

الامن يحقق في ملابسات وفاة شخص في منزله بعمان

أخبار متعلقة
62021517474685139107

وزير الصناعة: تحفيز صادرات الصناعة تعزّز تنافسيتها في الأسواق الخارجية

ed05779d-e3d7-4bdd-95d6-0b4c2d4d1c2b

تزامناً مع موجة الحر.. الأوبئة تحذر الأردنيين من التجمع في الأماكن المغلقة المتواجد بها 'التكييف'

2

الاحتفال بإطلاق برنامج الإنجاز الشبابي في الأردن

1

الأردن يثمن التبرعات الأمريكية للأونروا

w

انخفاض جرعات اللقاح الأسبوعية المعطاة في الأردن لنحو 300 ألف في الأسبوع الأخير

606dce2295130

تقرير عمالي يظهر أبرز الانتهاكات التي يتعرض لها الأطباء المقيمين