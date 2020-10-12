اطلاق مشروع التسمية والترقيم للشوارع في جرش

الوكيل الإخباري- اطلقت بلدية جرش الكبرى، اليوم الاثنين، المرحلة الثانية من مشروع التسمية والترقيم لشوارع المحافظة بالتعاون مع الوكالة الأميركية للتنمية الدولية "يو اس ايد" من خلال برنامج دعم اللامركزية والحكم المحلي.

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وقال رئيس بلدية جرش الكبرى الدكتور علي قوقزة، إن هذه المرحلة ستغطي مناطق سوف وديرالليات والرشايدة والنبي هود والجبارات ووادي الدير الشرقي والغربي حيث سيتم تركيب أعمدة ولوحات تسمية للشوارع كافة.



وأضاف ان الفرق المتخصصة تعمل على استكمال تركيب لوحات جانبية جدارية تبين أرقام المنازل واسم الشارع، إضافة لأرقام مستقلة لكل بيت في مناطق جبل الشيخ مصلح وجبل العتمات والجبل الأخضر وظهر السرو، مبينا أن فريق التحديد سيقوم بكتابة الأرقام على الأسوار والمباني وتحديد موقع تركيب اللوحات والاعمدة.



ودعا قوقزة المواطنين إلى التعاون مع الفرق المخصصة لهذا العمل وعدم العبث بالإرقام حيث أن الرقم الاولي يشير لفريق التركيب والثاني للموقع المخصص للوحة أو العمود.



ويعتبر مشروع التسمية والترقيم أساسا لحوسبة البيانات المتعلقة بالمدينة والمباني وسيصبح استخدامه وفق الرقم والاسم ساريا على كل المعاملات.



