اطلاق مشروع التصوير الجوي للغايات التنظيمية بالكرك

الوكيل الإخباري - أطلقت بلدية الكرك الكبرى، اليوم السبت، مشروع التصوير الجوي للغايات التنظيمية والتطوير الحضري للمناطق البلدية.

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وقال رئيس البلدية المهندس محمد المعايطة إن المشروع يعنى بتصوير مناطق البلدية وإعادة تطويرها تنظيميا وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأضاف أنه يأتي ضمن خطة البلدية الاستراتيجية لأتمتة خدماتها والوصول إلى مرحلة الخدمات الإلكترونية بشكل كامل.



وأشار إلى أن البلدية تعاقدت مع شركة للتصوير الجوي حيث قامت بتخطيط ودراسة هذا المشروع الذي يعد الأول على مستوى البلديات في المملكة.



بدوره، بين المهندس المشرف على المشروع عبادة الرهايفة، أن مخرجات المشروع تهدف إلى تحسين عملية التخطيط الحضري وأن مخرجاته ستستخدم لدراسة البؤر الساخنة ومناطق تشكل السيول لتتمكن من تصريفها والحد من أضرارها إضافة إلى دراسة المناطق الحضرية والتجارية لتحسين جودة الخدمات وتوزيعها بالطريقة المثلى.