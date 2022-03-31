الخميس 31-03-2022
الوكيل الاخباري

الطاقة والمعادن : تعرفة بند فرق أسعار الوقود لشهر نيسان صفر

بحث التعاون بين جامعة آل البيت ومؤسسة التدريب المهني

حملة للتبرع بالدم في مدينة الشيخ محمد بن زايد التدريبية

ارتفاع مجموع حوالات العاملين في الخارج بأول شهرين من 2022

مستشفى الملكة علياء يستأنف استقبال المراجعين

وفاة عشريني بصعقة كهربائية في الشونة الجنوبية

الأمانة تشدد الرقابة على العصائر الرمضانية

الصين تعيد فتح مدينة واحدة مع دخول إغلاق شنغهاي مرحلة ثانية

سوق السعودية تحافظ على مستوى 13 ألف نقطة

الأردن يدين اقتحام عضو بالكنيست للمسجد الأقصى

الخميس، 31-03-2022 05:29 م

اطلاق مشروع الرياضة من أجل التنمية في 30 مدرسة حكومية

مدرسة


الوكيل الاخباري - أطلقت مبادرة مدرستي/ إحدى مبادرات جلالة الملكة رانيا العبدالله، بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ، ووزارة التربية والتعليم، مشروع "الرياضة من أجل التنمية" في 30 مدرسة حكومية بمختلف المحافظات.

ويأتي إطلاق المشروع، اليوم الخميس، بعد نهاية الورش التدريبية التي استمرت 3 أيام، وجرى فيها بناء قدرات 70 معلما ومعلمة سيعملون على تنفيذ أنشطة المشروع داخل المدارس مدة سنة (فصلين دراسيين).

ويستهدف المشروع تعزيز التنمية الفردية والمهارات الحياتية والصحة البدنية والعقلية النفسية لدى 4000 طالب وطالبة، وذلك من خلال الأنشطة والأساليب التربوية الرياضية النوعية التي اكتسبها المعلمون أثناء التدريب الذي سيتم في مدارس من محافظات معان، العقبة، الكرك، الطفيلة، المفرق، الزرقاء، العاصمة، جرش، البلقاء، مادبا، إربد.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
320222712622661710993

الطاقة والمعادن : تعرفة بند فرق أسعار الوقود لشهر نيسان صفر

3202229232048326300561

بحث التعاون بين جامعة آل البيت ومؤسسة التدريب المهني

2202227165254629892715

حملة للتبرع بالدم في مدينة الشيخ محمد بن زايد التدريبية

11202128143446850319363

مستشفى الملكة علياء يستأنف استقبال المراجعين

الامن

وفاة عشريني بصعقة كهربائية في الشونة الجنوبية

8

الأمانة تشدد الرقابة على العصائر الرمضانية

أخبار متعلقة
درك

وزير الداخلية يبحث الاستعدادات الأمنية للانتخابات المحلية

الجامعة الأردنية

الإدارة المحلية: حملة للتشجيع على الانتخابات في الجامعات

1202219165244569983473

ادراج جامعة آل البيت في الاطار الاردني الوطني للمؤهلات

3202221611592919790

قرارات مجلس هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي

مدرسة

التربية لـ الوكيل : دوام طلبة المدارس أيام السبت سيبدأ اعتبارا من 30 نيسان

وزارة التربية والتعليم

التربية تحتفل بيوم المرأة