اطلاق مشروع الرياضة من أجل التنمية في 30 مدرسة حكومية

الوكيل الاخباري - أطلقت مبادرة مدرستي/ إحدى مبادرات جلالة الملكة رانيا العبدالله، بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ، ووزارة التربية والتعليم، مشروع "الرياضة من أجل التنمية" في 30 مدرسة حكومية بمختلف المحافظات.



ويأتي إطلاق المشروع، اليوم الخميس، بعد نهاية الورش التدريبية التي استمرت 3 أيام، وجرى فيها بناء قدرات 70 معلما ومعلمة سيعملون على تنفيذ أنشطة المشروع داخل المدارس مدة سنة (فصلين دراسيين).



ويستهدف المشروع تعزيز التنمية الفردية والمهارات الحياتية والصحة البدنية والعقلية النفسية لدى 4000 طالب وطالبة، وذلك من خلال الأنشطة والأساليب التربوية الرياضية النوعية التي اكتسبها المعلمون أثناء التدريب الذي سيتم في مدارس من محافظات معان، العقبة، الكرك، الطفيلة، المفرق، الزرقاء، العاصمة، جرش، البلقاء، مادبا، إربد.

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