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الأربعاء، 15-12-2021 11:49 م

اطلاق مشروع صحة الشباب للوقاية من السلوكات الخطرة

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الوكيل الاخباري - أطلقت الجمعية الملكية للتوعية الصحية بالشراكة مع شركة أسترازينيكا للأدوية ومن خلال برنامج الشركة الموجه لدعم صحة الشباب، مساء اليوم الأربعاء، مشروع صحة الشباب واليافعين للوقاية من السلوكيات الخطرة والأمراض المزمنة.

ويهدف المشروع، الذي يأتي بالشراكة مع وزارتي الصحة والتربية والتعليم، إلى الوصول لأكثر من نصف مليون طالب اردني من المدارس والجامعات اضافة لأولياء الأمور والمرشدين التربويين؛ للتوعية الصحية، والحدّ من السلوكات المحفوفة بالمخاطر، والعادات غير الصحية، كالتدخين وغيرها من السلوكات التي تزيد من فرص الإصابة بالأمراض غير السارية بين فئة الشباب، والتي تعتبر أحد الأسباب الرئيسة لارتفاع معدلات المرض، مثلما تشكل 78 بالمئة من إجمالي الوفيات في الأردن.

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