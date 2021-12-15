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الأربعاء، 15-12-2021 10:04 م

اطلاق مشروع نمو زراعي مستدام بالعقبة

عقبة


الوكيل الاخباري - أطلق مركز الأميرة بسمة للتنمية في قريتي القويرة والريشة في محافظة العقبة اليوم الاربعاء، فعاليات مشروع نمو زراعي مستدام لمواجهة تغيرات المناخ الذي ينفذه المركز بدعم من مرفق البيئة العالمي- برنامج المنح الصغيرة .

ويهدف المشروع الى تبني نهج المرونة المناخية والبيئة الزراعية لتحسين فرص التعامل مع التقلبات المناخية وتقبل أثرها وتوعية المجتمع المحلي التعامل معها بأسلوب مرن ومستدام .

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