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الأحد، 28-08-2022 03:14 م

اطلاق منتدى الشرق الأوسط للاتّصالات وتكنولوجيا المعلومات بـ16 و17 تشرين الأول المقبل

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الوكيل الاخباري- أعلنت جمعية شركات تقنية المعلومات والاتصالات "إنتاج" وبالشراكة مع وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، عن تنظيم منتدى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للاتّصالات وتكنولوجيا المعلومات، يومي 16 و17 تشرين الأول المقبل، في مركز الملك الحسين للمؤتمرات بالبحر الميت.

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ووفقاً لبيان أصدرته "إنتاج" اليوم الأحد، سيشارك في أعمال المنتدى نحو 80 خبيرا ومختصا من القطاعات العام والخاص والأكاديمي ومنظمات المجتمع المدني في مجالات تقنية المعلومات والاتصالات من 28 دولة حول العالم.


وقال وزير الاقتصاد الرقمي والريادة احمد الهناندة، إن المنتدى سيساهم بشكل كبير في الترويج لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الأردني وتبادل الخبرات بين المشاركين.


وأضاف، إن المنتدى سيساهم أيضاً ببناء الشراكات مع الشركات العربية والإقليميّة والعالمية، مثمنا دور الجهات والشركات الداعمة والرعاية لهذا الحدث المهم والذي يكرّس الشراكة الحقيقية بين القطاعين العام والخاص.


ويناقش المنتدى، وفقاً لرئيس هيئة المديرين في "إنتاج" عيد صويص، التقنيات الماليّة، والأمن السيبراني، والذكاء الاصطناعي، والبلوكتشين، وعالم الميتافيرس، والبيانات الضخمة، والمدن الذكية، وإنترنت الأشياء، والجيل الخامس، بالإضافة إلى قرية الشركات الناشئة، والتي تحتوي على أنشطة متعددة بما في ذلك صالة مخصصة للمستثمرين يتم خلالها عقد اجتماعات والتشبيك بين المستثمرين ومؤسسي الشركات الناشئة.

 

 




 

 


 

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