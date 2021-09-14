اطلاق نار واصابات في سطو مسلح على بنك على طريق المطار

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - قال الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام انه ورد بلاغ قبل قليل بدخول شخصين مسلحين لفرع احد البنوك في منطقة طريق المطار وطلبا مبالغ مالية من الموظفين تحت تهديد السلاح وانه اثناء ذلك قام احدهما باطلاق عيارات نارية اصاب بها شريكه بالجريمة واحد الموظفين بمنطقة اليد والخاصرة ولاذ بالفرار من المكان .



واكد الناطق الاعلامي انه وفور ورود البلاغ تم التحرك للمكان واغلاق المنطقة وتعميم اوصاف الشخص الفار والمركبة التي كان يستقلها ليتم وخلال زمن قياسي القاء القبض عليه بعد ارتكابه لحادث تدهور وضُبط بحوزته السلاح الناري المستخدم .

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واضاف الناطق الاعلامي انه جرى اسعاف الموظف المصاب والشريك بالجريمة للمستشفى وفُتح تحقيق في الحادثة.