الثلاثاء 02-08-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

فعاليات لمركز شابات العارضة ضمن معسكرات الحسين للعمل والبناء

محاضرة حول أحدث المستجدات العلمية بالإجهاد العصبي

اطلاق نظام إلكتروني لإستقبال طلبات التوظيف على وظائف الفئة الثالثة

أمسية شعرية في اتحاد الكتاب والأدباء الأردنيين

كتلة حارة تتجه للمملكة الأربعاء وأمطار محتملة السبت القادم

ايمان ظاظا تكتب .. في قانون الكبرياء نكتب ولا نرسل

وفد كندي عسكري يزور مركز تدريب المرأة العسكرية

المنطقة العسكرية الجنوبية تكرم أرملة شهيد بمحافظة الكرك

تجارة الزرقاء تبحث سبل التعاون في المجالات التجارية مع باكستان

مذكرة تفاهم بين البلقاء التطبيقية وشركة البرمجيات المتقنة

الثلاثاء، 02-08-2022 09:57 م

اطلاق نظام إلكتروني لإستقبال طلبات التوظيف على وظائف الفئة الثالثة

720223116243901849077


الوكيل الاخباري - قال رئيس ديوان الخدمة المدنية سامح الناصر أن الديوان بدأ اليوم ولأول مرة باستقبال طلبات التوظيف المقدمة على وظائف الفئة الثالثة إلكترونياً.

وأضاف الناصر في بيان صحفي للديوان اليوم، أن استقبال الطلبات يكون من خلال نظام إلكتروني معد خصيصا لاستقبال طلبات التوظيف على وظائف الفئة الثالثة،وأشار إلى أن إنشاء هذا النظام الإلكتروني وإطلاقه ينسجم مع التوجيهات الملكية السامية، ورؤية الديوان في تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين والتسهيل والتخفيف عليهم من جهة، وضمان سرعة ودقة إجراءات التوظيف من جهة أخرى أسوة بطلبات الجامعيين وخريجي الدبلوم الشامل والفني.

وأشار إلى أن التقدم على وظائف الفئة الثالثة في الوزارات والمؤسسات الحكومية خلال الفترة المقبلة، سيكون إلكترونيا.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
d

فعاليات لمركز شابات العارضة ضمن معسكرات الحسين للعمل والبناء

7202230155752943460004

الكرك : جلسة حوارية حول العمليات الانتخابية

720222518381517456979

محاضرة حول أحدث المستجدات العلمية بالإجهاد العصبي

w

أمسية شعرية في اتحاد الكتاب والأدباء الأردنيين

e

وفد كندي عسكري يزور مركز تدريب المرأة العسكرية

7202222145533774459821

المنطقة العسكرية الجنوبية تكرم أرملة شهيد بمحافظة الكرك

أخبار متعلقة
62df876da0df8

هيئة الاتصالات: المسافة والأجسام الصلبة قد تخفض جودة الواي فاي

999

نقابة الأطباء: ديوان الخدمة غير مخوّل بتقييم المستوى العلمي للأطباء

7202217161550446721679

دائرة الأحوال المدنية أصدرت 90800 وثيقة خلال 8 أيام

720226181818359750932

ديوان الخدمة يكشف عن وظائف في القطاع الحكومي

620222412042188344248

استمرار دوام الاستهلاكية المدنية الجمعة المقبلة