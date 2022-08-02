اطلاق نظام إلكتروني لإستقبال طلبات التوظيف على وظائف الفئة الثالثة

الوكيل الاخباري - قال رئيس ديوان الخدمة المدنية سامح الناصر أن الديوان بدأ اليوم ولأول مرة باستقبال طلبات التوظيف المقدمة على وظائف الفئة الثالثة إلكترونياً.



وأضاف الناصر في بيان صحفي للديوان اليوم، أن استقبال الطلبات يكون من خلال نظام إلكتروني معد خصيصا لاستقبال طلبات التوظيف على وظائف الفئة الثالثة،وأشار إلى أن إنشاء هذا النظام الإلكتروني وإطلاقه ينسجم مع التوجيهات الملكية السامية، ورؤية الديوان في تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين والتسهيل والتخفيف عليهم من جهة، وضمان سرعة ودقة إجراءات التوظيف من جهة أخرى أسوة بطلبات الجامعيين وخريجي الدبلوم الشامل والفني.



وأشار إلى أن التقدم على وظائف الفئة الثالثة في الوزارات والمؤسسات الحكومية خلال الفترة المقبلة، سيكون إلكترونيا.

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