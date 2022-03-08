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الثلاثاء، 08-03-2022 08:02 م

اطلاق وحدة دراسات المرأة بوزارة المياه

وزارة المياه والري1


الوكيل الاخباري - إفتتحت أمين عام وزارة المياه والري بالوكالة أمين عام سلطة وادي الأردن المهندس منار المحاسنة اليوم الثلاثاء، ورشة بعنوان "سياسيات إدماج النوع الاجتماعي في قطاع المياه " نظمتها الوزارة بالتعاون مع مشروع حوكمة قطاع المياه الممول من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية.

و أعلنت المحاسنة خلال الافتتاح بالتزامن مع يوم المرأة العالمي، عن إطلاق وحدة دراسات المرأة في الوزارة لشبكة ضباط فريق ادماج النوع الاجتماعي في قطاع المياه، ويقدم برنامج حوكمة قطاع المياه الدعم النوعي لوحدة دراسات المرأة في وزارة المياه والري.

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