الثلاثاء 04-05-2021
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وفق مدير صحة الزرقاء لـ الوكيل

اطمئنان بعد نتائج عينات مخالطي المصاب بالسلالة الهندية بالزرقاء

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الوكيل الإخباري - جلنار الراميني - أكد مدير مديرية الشؤون الصحية في محافظة الزرقاء ، الدكتور خليل الرواحنة، أن جميع نتائج فحوصات عينات لمخالطي العامل الهندي في الزرقاء المصاب بالسلالة الهندية "قد ظهرت" .

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ولفت الرواحنة ، الثلاثاء لـ"الوكيل الإخباري" ، أن ما تم الإعلان عنه صباح اليوم ، بشأن إصابتين بالسلالة العادية لمخالطي العامل الهندي ، طمأن مخالطي المصاب ، نتيجة لتخوفهم من الإصابة بالسلالة الهندية ، وتابع " لا يوجد ما يدعي للقلق"، علما أن عدد العينات وصل إلى نحو 200 عينة.

 

وأشار أنه يتم متابعة المصابين بكورونا ، والذي تمّ حجرهم منزليا ، حيث تمّ أخذ عينات من مخالطي المصابين، وبانتظار النتائج.

 

 

 

 

 




 

 


 

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