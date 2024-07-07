اعتبارا من الاثنين وحتى الأربعاء.. إعلان جديد من إدارة الترخيص

الوكيل الإخباري - تبدأ إدارة ترخيص السواقين والمركبات، يوم غد الإثنين، تقديم برنامج خدمات الترخيص المتنقل في لواء بني كنانة بمحافظة إربد ، ضمن المبادرة الابتكارية "بنوصلك".

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ووفق برنامج جولات الترخيص المتنقل المعلن، فإن عربة الترخيص المتنقلة ستتواجد في ساحة بلدية اليرموك في منطقة حريما اعتبارا من يوم غد الإثنين ولغاية يوم الأربعاء المقبل، من الساعة الثامنة صباحا وحتى الثانية ظهرا، لتقديم جميع خدمات الترخيص للسائقين ومركباتهم في مدينة إربد.



وتأتي تلك الخدمة لإدارة الترخيص للتسهيل على المواطنين والتخفيف عليهم، وتتضمن تقديم خدمات إصدار وتجديد الرخصة للسائقين أو المركبات ودفع الرسوم والحصول عليها فورا.