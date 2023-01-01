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الجمعة، 25-11-2022 02:07 م

اعتبارا من 2023/1/1.. فواتير المياه شهرية

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الوكيل الإخباري - أحمد بني هاني
كشف الناطق باسم وزارة المياه والري عمر سلامة موعد بدء تطبيق إصدار فواتير المياه شهريا بدلا من الفواتير الربعية (مرة كل 3 شهور).اضافة اعلان


وقال سلامة لـ"الوكيل الإخباري"، إنه سيتم البدء بتطبيق التوجه الجديد اعتبارا من شهر كانون ثاني لعام 2023، لافتا إلى أن هذه الخطوة من شأنها التخفيف عن المواطنين.

وأضاف أن الفواتير ستصبح شهرية بدلا من ربع سنوية، حيث سيتم إصدارها كل نهاية شهر تتضمن حجم الاستهلاك الشهري وقيمة الفاتورة النهائية.

وأشار سلامة إلى أنه لا يوجد هناك نية لرفع أسعار المياه في الأردن.

وكانت كشفت وزارة المياه والري في وقت سابق عن وجود توجه رسمي لإصدار فواتير المياه شهريا بدلا من الفواتير الحالية (ربع سنوية) وذلك اعتبارا من بداية العام القادم.

 




 

 


 

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