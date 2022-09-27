اعتداءات على المياه في أم العمد لتزويد مزارع وبرك - صور

الوكيل الإخباري - قالت وزارة المياه والري/سلطة المياه أن حملتها التي تنفذها وحدة الرقابة الداخلية بالتعاون مع شركة مياهنا والمنسق الأمني لدى الوزارة لضبط الاعتداءات على خطوط المياه في جميع مناطق المملكة، كشفت اليوم الثلاثاء، عن اعتداءات جديدة في منطقة ام العمد جنوب عمان، تمثلت بسحب خطوط قطر (3) انش مسحوب من خط رئيسي لتزويد مزارع وبرك.

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وبينت الوزارة، أنه تم ضبط وإزالة الاعتداء وإعادة الأوضاع كما كانت واعداد الضبوطات الخاصة بالواقعة وتحويلها للأجهزة المختصة لاستكمال التحقيق وضبط المخالفين.



وأوضحت أن الاعتداء تمثل بعمل وصلة على الخط وسحب المياه الصالحة للشرب والمخصصة لمناطق جنوب العاصمة لري بيوت بلاستيكية ومزارع حيث تم فصل الاعتداءات واعداد الضبوطات بالواقعة.

