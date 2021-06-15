اعتداءات على خط المياه الرئيسي الناقل للواء الشونة.. وفرق الرقابة تتدخل.. صور

الوكيل الإخباري - أحمد الجراح - قال مدير مياه لواء الشونة الجنوبية المهندس يحيى الخوالدة، الثلاثاء، إن فرق التفتيش رصدت 3 اعتداءات على خط المياه الرئيسي الناقل للواء الشونة.

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وأضاف الخوالدة لـ الوكيل الإخباري أن هذه الإعتداءات يتسبب بها بعض المزارعين بهدف ري محاصيلهم، إلا أن الجهات الرقابية لمديرية مياه لواء الشونة تصدت لهذه الاعتداءات وعملت على صيانتها؛ من أجل تخفيض هدر المياه، وإيصالها للمواطنين بالكمايات المطلوبة، وتقدر الكميه من 70 - 80 م3/س من الكميات المضخوخه خلال الدور على المناطق الواقع فيها الخط الناقل.

وأكد أن حملات التفتيش والرقابة ستكون مستمرة من قبل المديرية، لإزالة كافة الاعتداءات على الخطوط الناقلة، علماً بأن الاعتداءات الأخيرة على الخط كان أحدها بقطر 4 إنش، والآخرين 2 إنش.

وختم بأنه سيتم إتخاذ الإجراءات القانونية بحق المعتدين، مهيباً الاخوة المواطنين بالإبلاغ عن أي اعتداءات على خطوط المياه؛ للمحافظة على كميات المياه التي تصل للواء الشونة.













