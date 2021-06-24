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الخميس، 24-06-2021 01:54 م

اعتداءات على خط ناقل مياه الزارة ماعين

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الوكيل الإخباري - قالت وزارة المياه والري / سلطة المياه وشركة مياه الأردن مياهنا، إن كوادرها التفتيشية العاملة والرقابة الداخلية في سلطة المياه نظمت حملة أمنية بالتنسيق مع محافظ البلقاء بمرافقة قوات الأمن العام والدرك، حيث تم ضبط عدة اعتداءات على أحد المناهل ( هواية رئيسية) على الخط الناقل الرئيسي لمحطة الزارة ماعين.اضافة اعلان


وأضافت أن الاعتداء تمثل بسحب عدة خطوط عدد (5) خطوط قطر (5) إنش لكل منها مسحوبة على أحد مناهل الخط الرئيس الناقل لسحب كميات كبيرة من المياه بطريقة مخالفة واستخدامها بشكل غير مشروع لتزويد مزارع وتعبئة صهاريج مخالفة.

وبينت الوزارة إن الكوادر التفتيشية نفذت حملة لإزالة الاعتداءات المخالفة على الخط الناقل لمحطة الزارة ماعين بمرافقة أمنية، حيث تم ضبط الاعتداءات وازالتها وإعداد الضبوطات الخاصة بالوقائع المضبوطة لتحويلها للجهات المختصة لإجراء المقتضى القانوني.

وثمنت الوزارة /سلطة المياه جهود مديرية الأمن العام في إسناد حملتها لضبط الاعتداءات في مناطق المملكة جميعها .

 




 

 


 

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