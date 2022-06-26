اعتداء على طبيب بمستشفى الأميرة بديعة في إربد

الوكيل الاخباري - تعرض طبيب نسائية وتوليد في مستشفى الاميرة بديعة للنسائية والتوليد بإربد لاعتداء من قبل شخصين مرافقين لاحدى المراجعات وهي في حالة ولادة.



وقال مدير المستشفى الدكتور عبدالله الملكاوي لوكالة الأنباء الاردنيه (بترا)، اليوم الأحد، إن الطبيب المقيم تعرض للاعتداء بالضرب من قبل شخصين وتم إسعافه إلى مستشفى الأميرة بسمة وحالته العامة متوسطة إثر إصابته برضوض وكدمات في أنحاء متفرقه من الجسم.



وأوضح الملكاوي أن الطبيب المعتدى عليه طلب من مرافقين لإحدى الحالات التي أدخلت إلى غرفة الولادة مغادرة المكان حيث كانا يقفان على باب الغرفة حفاظا على خصوصية المراجعات إلا أنهما رفضا ذلك وقاما بالاعتداء على الطبيب.



وأشار إلى أن الطبيب تقدم بشكوى إلى الجهات الأمنية المختصة.

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